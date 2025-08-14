Suscribete a
ABC Premium

Un experimento con moscas abre la puerta a cambiar el comportamiento editando los genes

Investigadores japoneses han conseguido que la mosca de la fruta cambie su ritual de cortejo como lo hace otra mosca emparentada con ingeniería genética

Modifican genes de las moscas de la fruta para hacerlas adictas a la cocaína

En lugar de 'cantar' batiendo las alas, los machos de Drosophila subobscura regurgitan comida y la ofrecen como regalo a las hembras durante el cortejo
En lugar de 'cantar' batiendo las alas, los machos de Drosophila subobscura regurgitan comida y la ofrecen como regalo a las hembras durante el cortejo Tanaka et al, 2025
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un equipo de investigadores japoneses acaba de conseguir algo que parecía imposible: transferir un patrón de comportamiento de una especie a otra. Y hacerlo, además, alterando un solo gen. En concreto, los científicos lograron traspasar un ritual de cortejo único de una especie de mosca ... de la fruta a otra especie diferente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app