El físico Raúl Rabadán, nuevo director del CNIO tras la sustitución de María Blasco Profesor en la Universidad de Columbia, trabaja en la resolución de problemas biomédicos urgentes a través de modelos computacionales

El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha elegido al físico y bioinformático madrileño Raúl Rabadán (51 años) como nuevo director del organismo científico, según ha podido confirmar este periódico. Rabadán sustituirá a María Blasco, fulminada el pasado enero tras protagonizar un sonado escándalo por irregularidades en la gestión del centro, que fueron destapadas por ABC.

El científico, profesor en la Universidad de Columbia desde 2008, está llamado a iniciar una nueva etapa en el que es el mayor centro público español de investigación contra el cáncer. Doctorado en Física Teórica, ha realizado investigaciones en ese campo en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) en Suiza y en el Instituto de Estudios Avanzados (IAS) en Princeton. En Columbia dirige un laboratorio interdisciplinario con investigadores de los campos de las matemáticas, la física, la informática, la ingeniería y la medicina, con el objetivo de resolver problemas biomédicos urgentes a través de modelos computacionales.

Autor de más de 230 publicaciones científicas revisadas por pares, ha estado durante varios años en el top 1% de investigadores altamente citados por Web of Science. Su trabajo ha aparecido en publicaciones en las revistas de mayor factor de impacto, como New England Journal of Medicine, Nature Medicine o Nature Genetics. Su equipo ha desarrollado nuevas terapias que se están probando en clínica, como el desarrollo de una diana terapéutica en la leucemia de células pilosas, tras el descubrimiento de que este gen porta mutaciones activadoras aberrantes (V600E) en el 100% de los pacientes afectados.

Según explica en su página web en el CNIO, su trabajo se centra principalmente en el desarrollo de herramientas y enfoques para analizar datos genómicos y extraer la información relevante para comprender la biología molecular, la genética de poblaciones, la evolución, los procesos de desarrollo y la epidemiología del cáncer.

