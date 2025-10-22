Suscribete a
Por qué la evolución humana fue mucho más rápida que la del resto de los primates

Un nuevo estudio revela que tanto el tamaño de nuestro cerebro como la forma plana de nuestro rostro evolucionaron a un ritmo mucho más rápido que el de cualquiera de nuestros parientes. Y apunta a una buena razón para ello

Diversidad de cráneos entre grandes simios, en naranja y pequeños simios (gibones) en azul.
Diversidad de cráneos entre grandes simios, en naranja y pequeños simios (gibones) en azul. Aida Gomez-Robles (UCL Anthropology)
José Manuel Nieves

De entre todos los primates, el orden que engloba a monos, simios y humanos, fue nuestra especie, Homo sapiens, la que pisó con más fuerza el acelerador del cambio. Así lo afirma un nuevo estudio, dirigido por la antropóloga Aida Gómez-Robles, del University ... College de Londres y recién publicado en 'Proceedings of the Royal Society B', en el que un equipo de investigadores revela que tanto el tamaño de nuestro cerebro como la forma plana de nuestro rostro evolucionaron a un ritmo mucho más rápido que el de cualquiera de nuestros parientes.

