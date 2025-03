Así suena la misión Mars 2020 mientras viaja por el espacio

Aunque aún quedan unos meses para que la misión Mars 2020 aterrice sobre suelo marciano (momento que se producirá el próximo 18 de febrero), el nuevo rover Perseverance ya está probando el equipo que permitirá revelar nuevos misterios del Planeta Rojo. En este caso, la NASA ha hecho pública una grabación captada por los micrófonos del propio vehículo -el primer vehículo marciano en incorporarlos- que recoge los sonidos tanto de su funcionamiento interno como los de la propia nave espacial mientras atraviesa el espacio interplanetario .

Se trata de un sofisticado equipo destinado a grabar parte o la totalidad de la secuencia de entrada, descenso y aterrizaje en Marte de la misión Mars 2020, desde que se libera el paracaídas hasta que la sonda se pose sobre la superficie marciana. Pero antes de ese momento, la NASA ha querido ofrecer un adelanto a través de un archivo de audio de 60 segundos que fue tomado el pasado 19 de octubre durante «una verificación en vuelo del sistema de cámara y micrófono EDL», informa en un comunicado la agencia espacial estadounidense.

Buenas vibraciones

Como mucha gente conoce, el vacío del espacio es de los peores entornos para conseguir grabaciones sonoras: como no hay medio material, el sonido no se propaga . Al menos, no de la forma en que lo hace en la Tierra, según explica la NASA: «Las ondas sonoras pueden viajar a través de objetos sólidos. Cuando estas vibraciones mecánicas son registradas por un componente eléctrico, a veces se convierten en una señal eléctrica». Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando escuchamos un crujido o un golpe cuando el cable de los auriculares roza una superficie. Algo parecido pasa con los equipos del rover Perseverance .

«Con disculpas para la persona que ideó el eslogan de ‘Alien’, supongo que se podría decir que en el espacio nadie podrá escucharte gritar, pero pueden escuchar tu bomba de fluido de rechazo de calor», afirma Dave Gruel , ingeniero principal del sistema de cámara y micrófono EDL de Mars 2020, refiriéndose a que su equipo es capaz de captar el funcionamiento interno del equipo para transformarlo en sonido. «El micrófono fue capaz de captar el sistema térmico del Perseverance en funcionamiento a través de vibraciones mecánicas».

Pero captar el sonido de cómo trabaja la sonda, aunque sea durante unos segundos, tiene implicaciones mucho más importantes que el propio audio: «Significa que nuestro sistema está funcionando y listo para intentar grabar parte del sonido y la furia de un aterrizaje en Marte», sentencia Gruel. Un momento que se iniciará el próximo 18 de febrero de 2021 a las 9:47 pm hora peninsular para acabar 410 segundos de terror después . Esperemos poder escuchar por primera vez ese momento.