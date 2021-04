«Esto es un éxito. ¡Brillante! ¡Magnífico!». Felicidad absoluta en los cuarteles de la NASA tras recibir la confirmación del primer vuelo del helicóptero Ingenuity en Marte. «Ya podemos decir que un helicóptero ha volado en otro planeta. Debemos celebrar este momento, ¡felicidades a todos!», ha dicho a su equipo una exultante Mimi Aung, gerente de proyectos en el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL). Después de una semana de retraso por un problema técnico, el artefacto ha conseguido por fin convertirse en el primero controlado y a motor en surcar los cielos de otro mundo. La hazaña ha sido comparada con la de los hermanos Wright en la Tierra y se considera «histórica».

La prueba ha mantenido a los ingenieros de la agencia espacial en vilo porque, como han repetido numerosas veces esta mañana antes de recibir los datos, «volar en Marte es muy difícil». Y lo es, entre otras cosas, por la baja densidad en la superficie del planeta rojo, un 1% de la Tierra, y la gran distancia que nos separa: 470 millones de kilómetros. Pero también por la incertidumbre provocada por el contratiempo detectado el pasado 11 de abril, fecha para la que inicialmente estaba programado el primer vuelo del helicóptero.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs