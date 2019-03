Siete curiosidades que quizás no sepas sobre las mareas El libro «Gravedad» intenta desentrañar los misterios de «la fuerza que lo explica todo» y que maneja no solo nuestros océanos, sino también extraños fenómenos en la Luna

Las mareas son un espectáculo que ha fascinado al ser humano desde que se percató de los ciclos del mar. Resulta difícil pensar que el Homo erectus, en su periplo por las costas oceánicas desde la cuna de la vida africana, no se percatase de que dos veces al día el océano sube y baja. No fue hasta el 330 a. C. cuando el marino y explorador griego Piteas se dio cuenta de que fuera de la tranquilidad del mar Mediterráno, en el océano Atlántico, las mareas eran mucho más acusadas en luna llena y luna nueva, lo que le sugirió que nuestro satélite tenía mucho que ver el comportamiento de nuestras aguas. Y no solo eso: también se percató de que el Sol estaba relacionado con ese movimiento arriba y abajo, porque primavera y otoño eran los momentos en los que este fenómeno natural cobraba aún más fuerza.

Más tarde Johannes Kepler insinuó que las mareas eran consecuencia de la atracción magnética que la Luna y el Sol ejercían sobre los océanos. Y en la obra más famosa de Isaac Newton, «Principia», introdujo un concepto novedoso que daba una explicación a estos fenómenos que no solo se aplicaba en la Tierra, sino también en el espacio: la Gravedad. Y la consecuencia más notable de esta interacción invisible eran las mareas.

Hoy, siglos después de aquellos hallazgos, el hombre no comprende del todo qué es lo que le mantiene con los pies pegados al suelo. De ahí la importancia de «Gravedad. Una historia de la fuerza que lo explica todo» (Blackie Books, 2019), el libro escrito por el periodista y divulgador científico Marcus Chown que pretende explicar de una manera amena y accesible uno de los conceptos más cotidianos y a la vez complejos que rige el universo. Y el agua de nuestros mares puede tener más de una clave aún escondida entre sus olas.