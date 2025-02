Sí, los neandertales hablaban como nosotros

Los neandertales, una especie humana que vivió durante cientos de miles de años en Eurasia, hablaban de una forma muy similar a la nuestra, con un lenguaje complejo y eficiente. Esta es la principal conclusión de un equipo internacional liderado por investigadores de la Cátedra ... de Otoacústica Evolutiva de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá en Madrid, quienes han llevado a cabo unas laboriosas reconstrucciones en 3D del oído de estos homínidos extintos. Los resultados sugieren, una vez más, que eran mucho más sofisticados de lo que se sospechaba.

«Este es uno de esos artículos que reescriben los libros», asegura Juan Luis Arsuaga, codirector de los yacimientos de Atapuerca en Burgos y coautor del informe publicado en la revista 'Nature Ecology and Evolution' . «Estudios previos sobre el aparato fonador de los neandertales indicaban que tenían la laringe muy alta, por lo que se creía que sus habilidades comunicativas eran más parecidas a las de los chimpancés. Eso está escrito en todas partes, ha sido el paradigma hasta ahora, y el nuevo estudio choca con esa idea, por eso es muy importante», afirma.

Modelo 3D y reconstrucción virtual del oído en un humano moderno (izquierda) y de un neandertal (derecha) Mercedes Conde-Valverde

Sensibilidad acústica

Los investigadores utilizaron tomografías computarizadas de alta resolución (microtacs) para visualizar estructuras óseas en el oído de cinco individuos neandertales de entre 120.000 y 60.000 años de antigüedad recuperados en Croacia, Francia e Israel, y de nueve preneandertales de hace 450.000 años de la sima de los Huesos, en Atapuerca. Después, las imágenes sirvieron para realizar modelos virtuales en 3D del oído de sapiens, neandertales y preneandertales. Los datos se introdujeron en un modelo biofísico para estimar las capacidades auditivas hasta 5 KHz, que abarca la mayor parte del rango de frecuencia de los sonidos del habla humana moderna.

«Hemos visto que el rango de frecuencias al que los neandertales tendrían una sensibilidad acústica muy elevada, es decir, que oirían muy bien, es el mismo que el nuestro. Coincide con las frecuencias a las que emitimos nuestro lenguaje oral, entre 1 y 5 KHz», explica la autora principal del estudio, Mercedes Conde-Valverde. Ese ancho de banda de la audición supera al de los individuos de la sima de los Huesos, que llegaban a 4KHz y, desde luego, al de los chimpancés, que solo alcanzan los 3 KHz, un rango muy limitado que implica muy pocos sonidos diferentes. «Es algo así como saber en qué frecuencia está sintonizada una radio, como si el dial estuviera fijo en cada especie en un punto del espectro sonoro», compara Arsuaga. Se podría decir que neandertales y humanos modernos están 'en la misma onda' .

Para los investigadores, esto significa que los neandertales se comunicaban como nosotros, con muchos sonidos diferentes y un lenguaje muy articulado con consonantes y vocales que permitían formar mensajes complejos, con una gran cantidad de información. «Nada que ver con la forma de comunicarse de los chimpancés, que no se parece en nada al lenguaje humano», subraya el paleoantropólogo.

Patrones de audición reconstruidos en humanos modernos, neandertales y preneandertales de la sima de los Huesos basados en la anatomía de su oído Mercedes Conde-Valverde

Mente compleja

Si los neandertales tenían un sistema de comunicación tan complejo y eficiente como el nuestro, ¿pensaban como nosotros? Este cambio en las capacidades auditivas de los neandertales, en comparación con sus antepasados de Atapuerca, es paralelo a la aparición de comportamientos cada vez más sofisticados, incluidos cambios en la tecnología de herramientas de piedra, el uso del fuego y posibles prácticas simbólicas.

«El lenguaje no se hace fósil. El uso de sintaxis o el simbolismo son capacidades cognitivas que no hay manera de ver en los huesos. Pero los descubrimientos arqueológicos de los últimos años han demostrado que los neandertales tenían un comportamiento mucho más complejo del que nos creíamos : hacían objetos de adorno personal, arte parietal...», apunta Ignacio Martínez, coautor del estudio y profesor en la Universidad de Alcalá. «Así que si juntas la evidencia arqueológica, que es donde fosiliza el comportamiento, con la evidencia palentológica, que nos confirma que la evolución les había dado la anatomía necesaria para hablar, todo nos indica que es muy probable que sí, que su mente fuera tan compleja como la nuestra», reflexiona.

Nadie podrá escuchar jamás una conversación entre dos neandertales, pero Martínez cree que podrían haber mantenido charlas parecidas a las de los esquimales o los bosquimanos. «Estoy seguro de que hablaban de lo mismo de lo que hablan las personas de las sociedades cazadoras-recolectoras actuales: de la naturaleza, la caza o las relaciones entre ellos». En cuanto a si podrían haberse entendido con los sapiens, considera que «probablemente no, de la misma forma que españoles y aztecas no lo hicieron». Eso sí, «seguro que los sapiens tenían clara una cosa: que aunque no se entendieran, lo que tenían delante eran humanos, porque producían lenguaje».

El equipo detrás del nuevo estudio ha desarrollado esta línea de investigación durante casi dos décadas y tiene colaboraciones en curso para extender los análisis a otras especies fósiles, como el antiquísimo Homo naledi africano y ejemplares de Homo sapiens más antiguos de 100.000 años. Pero los nuevos resultados son emocionantes. «Creemos, después de más de un siglo de investigación sobre esta cuestión, que hemos proporcionado una respuesta concluyente a la cuestión de las capacidades del habla de los neandertales», dice el paleontólogo.