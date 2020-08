Regresa a la Tierra con éxito la primera misión espacial tripulada de Estados Unidos desde hace una década

Robert Behnken y Douglas Hurley abandonaron la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la cápsula Dragon Endeavour SpaceX este sábado. Hoy domingo, a las 20.50 horas de España, los dos astronautas de la NASA han caído de manera controlada en las aguas del Golfo de México, tras realizar un viaje de 19 horas desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

Se trata del final de la histórica misión Demo-2 que se inició el 30 de mayo en Cabo Cañaveral (Florida), con la que se ha certificado la capacidad de SpaceX, de la compañía de Elon Musk, para realizar viajes espaciales comerciales. El vuelo de Behnken y Hurley ha sido el primero desde suelo estadounidense y en una nave comercial hasta la EEI, desde que en 2011 concluyó el programa de transbordador de la NASA.

Tal como estaba previsto, la cápsula se posó sin problemas sobre la superficie del mar con la ayuda de varios paracaídas en un punto del golfo de México cercano a Pensacola, en la costa noroeste de Florida (EEUU). El barco Navigator de SpaceX se encontraba alerta a solo tres millas náuticas del lugar para recuperar la nave y a sus tripulantes.

La agencia estadounidense estaba muy pendiente de la tormenta tropical Isaías, que se estaba acercando a la costa este de Florida tras pasar por las Bahamas y el Caribe. En un principio, eso hacía difícil un regreso a tierra más cerca de Cabo Cañaveral, lugar de donde partió la Dragon Endeavour a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX.

Por eso, a lo largo del día de ayer y de hoy, tanto la NASA como SpaceX estuieron siguiendo muy de cerca los pronósticos meteorológicos que pudieran poner en peligro el amerizaje. «Si hubiera un cambio en el clima en las próximas horas todavía podríamos mantener a Behnken y Hurley en la órbita terrestre. Tienen suficientes suministros a bordo para permanecer en el interior un par de días», llegó a decir el portavoz de la NASA, Leah Cheshier. Eso, aseguraban los responsables, nos daría el tiempo suficiente como para que el clima mejore o para buscar otro lugar para la zambullida de la cápsula.

Al final no ha sido necesario ningún plan b. «Es genial ver a nuestros astronautas de la NASA regresar a la Tierra después de dos meses de una misión muy exitosa. ¡Gracias a todos!», comentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poco después de que el transbordador espacial se posara sobre el Golfo de México. «Es muy emocionante», añadió.

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all!