Perseidas 2019 Cómo ver las Perseidas: guía y aplicaciones para no perderse la lluvia de estrellas Aparte de a simple vista, hay diferentes herramientas que ayudan a ver uno de los espectáculos astronómicos del año

Cada verano llega una de las citas astronómicas más esperadas del año: la lluvia de estrellas de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo. Aunque este año su pico máximo, en la noche del 12 al 13 de agosto, será cerca de una luna llena lo que dificultará la visión de los meteoros más débiles, aún así se podrá disfrutar de un grato espectáculo. Justo antes del amanecer, en el momento en el que se esconde la Luna, será el momento preciso para poder ver la lluvia de estrellas a simple vista, con entre 50 y 100 meteoros a la hora. Para verlas, solo tendrás que huir de la contaminación lumínica de las ciudades y buscar, a ser posible, un lugar despejado de edificios, montañas o árboles donde tengas una buenas visión de todo el cielo.

Los astrónomos recomiendan no usar ningún instrumento, ni telescopios ni prismáticos, ya que las estrellas fugaces pueden aparecer en cualquier punto del cielo y que son muy efímeras. Sí que se recomienda salir abrigado al campo, coger comida, bebida y una manta para poder tenderse y mirar el cielo durante horas, ya que las estelas aparecerán solo de vez en cuando. Siempre será necesario permanecer media hora en la oscuridad para que nuestra visión se adapte: eso sí, en todo ese tiempo conviene que no recibamos ninguna luz (de coches o móviles), si no queremos reiniciar la cuenta.

Aplicaciones para ver las Perseidas

En todo caso, puede resultar curioso localizar las constelaciones principales. Principalmente, porque las estelas de las Perseidas suelen apuntar a una misma dirección, la constelación de Perseo, que está entre Casiopea y Andrómeda. Durante las noches del sábado y del domingo esta saldrá por el noreste.

Para conseguir una ayuda extra, os recomendamos descargar alguna de las aplicaciones para smartphones que permiten detectar las principales constelaciones. La web astroapps ofrece una amplica colección de todas ellas:

-Google Skymap: permite navegar por el cielo nocturnos ayudándonos del GPS del teléfono. Podremos escoger entre varias capas y ver constelaciones, galaxias, cúmulos y planetas, incluso aunque estén en ese momento bajo el horizonte. La aplicación es muy útil para localizar los principales puntos de interés, aunque lo cierto es que a veces los objetos están desplazados y se echan en falta algunas constelaciones.

-Mapa estelar: Otra opción a tener en cuenta. Permite navegar libremente por el cielo y explorar las características de las estrellas. Nos permite viajar por el cielo de distintas formas e incluso podremos ampliar los planetas para ver animaciones 3D. La aplicación tiene una versión con muchas opciones adicionales por un pago de 9 euros.

-Star Walk 2: aquí encontrarás una completa guia astronómica de bolsillo que te indicará qué planetas, estrellas o constelacioes tienes delante y que te aportará una gran cantidad de información sobre cada una, incluyendo textos y fotografías. También permite saber qué aparecerá en el cielo en próximas fechas.

-Vortex: esta aplicación de pago tiene las opciones de las otras apps ya comentadas pero además incorpora la opción de tomar fotografías del cielo y escanearlo en busca de constelaciones. Además incorpora una interesante lista de lluvias de estrellas y eclipses próximos y de pronósticos meteorológicos.

-Night Sky: exclusiva para iOS, da acceso a fichas, representaciones de cuerpos celestes y simulaciones.

Guía para fotografiar Perseidas

En el caso de que seas un aficionado a la fotografía, podrás aprovechar las Perseidas para tomar imágenes muy espectaculares con grandes tiempos de exposición.

Según recomienda la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España (SOMYCE), las fotografías serán posibles con cualquier cámara digital capaz de lograr largas exposiciones con alta sensibilidad.

En concreto, recomiendan hacer las exposiciones en modo BULB. Y seleccionar tiempos de exposición de 15 segundos a 1600 ISO. Si el cielo está oscuro, se puede probar con 30 segundos a 3200 ISO.

Recomiendan llevar baterías de repuesto y una tarjeta de capacidad, y guardar las imágenes en RAW y JPG de máxima calidad.

Aseguran que se podrá usar cualquier objetivo fotográfico, pero que será más fácil captar las estrellas fugaces usando uno de gran campo y alta lumimnosidad. «Cualquiera que pueda tener una relación focal 2.8 o más baja dará buenos resultados, por ejemplo, un 50 mm o 35 mm. Cualquiera que sea el objetivo, debemos trabajar con el número F más bajo», asegura la SOMYCE en una guía.

También han explicado que el programa «Startrails» permitirá superponer las tomas para obtener impresionantes imágenes.