La humanidad se encuentra a dos minutos del apocalipsis, según científicos

Dos minutos. Ese es el tiempo que separa a la humanidad del «anochecer» del planeta, el término que ha utilizado el Boletín de Científicos Atómicos para referirse al fin del mundo. El «Reloj del Juicio Final» marca cuánto le queda a nuestro mundo antes de que los seres humanos destruyan el planeta debido a las amenazas de las armas nucleares y el cambio climático. Pero eso no es todo: también el uso creciente de las «fake news» -noticias falsas- y cómo socavan las libertades en algunos países ha provocado que sigamos más cerca del «the end» definitivo.

Solo en 1953, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, así como las pruebas de la bomba de hidrógeno, la humanidad estuvo tan cerca del final. El año pasado se volvió a llegar al mismo punto ante la posibilidad de una guerra nuclear y el carácter imprevisible del presidente de EE. UU., Donald Trump. Y ahora los científicos han dejado el reloj imaginario -creado en 1947 y que ha cambiado 20 veces de posición desde entonces, desde los 17 minutos de 1991 a los 2 de 1953, 2018 y 2019- en la misma hora.

«La humanidad se encuentra en un estado tan preocupante como los momentos más peligrosos de la Guerra Fría, una situación que presenta un panorama impredecible y cambiante de disputas a fuego lento que multipican las posibildades de que estalle un conflicto militar importante», advierten desde la agrupación de científicos en un comuncado. Por su parte, la presidenta del Boletín de Científicos Atómicos, Rachel Bronson, declaró en la presentación: «Hemos entrado en un periodo que llamamos ‘nuevo anormal’. Este ‘nuevo anormal’ que el mundo ahora habita es insostenible e inquietante. Parece que estamos normalizando un mundo muy peligroso».

“If we don’t start reducing emissions in this next decade, it’s pretty clear we’ll have a world we don’t want to live in…this coming decade is absolutely critical, and we’re running out of time. Four years is too long to wait.” Susan Solomon at the #DoomsdayClock announcement pic.twitter.com/CRsiWjdYyi