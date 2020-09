Detectan un enjambre de terremotos en el supervolcán de Yellowstone

La historia de la civilización humana no ha transcurrido sobre el telón fijo de una naturaleza estable y tranquila. Los estados han prosperado o declinado en medio de importantes cambios climáticos y han sufrido terremotos, erupciones volcánicas y pandemias.

Pero nada de esto es comparable a la erupcion de un supervolcán, un evento caracterizado por la liberación de billones de toneladas de cenizas, capaz de cubrir todo un continente y de cambiar el clima global durante décadas.

Por eso, los vulcanólogos vigilan con muy especial atención el supervolcán situado bajo la caldera del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. De hecho, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado recientemente de la detección de un enjambre de 91 terremotos en tan solo 24 horas —un enjambre es la ocurrencia de muchos temblores en un periodo corto—. Los terremotos, que no superaron los tres grados, ocurrieron al suroeste del Lago Yellowstone, entre Heart Lake y West Thumb.

Según ha explicado para « McClatchy News» Michael Poland, científico a cargo del observatorio de volcanes de Yellowstone, el enjambre «está entre los grandes en término de número y magnitud, pero lejos de los mayores». Desde luego es mucho menos impresionante que el enjambre que dejó 2.400 temblores entre junio y septiembre de 2017, alcanzando alguno de ellos una magnitud de 4,4. De hecho, el parque registra entre 1.500 y 2.000 temblores cada año.

El revuelo ha surgido porque este mes los geólogos están llevando a cabo unos experimentos en los que están provocando vibraciones de muy baja frecuencia con un camión de 31 toneladas sobre unas placas metálicas, y algunas personas han comentado que 2020 no es el año para andar urgando en el volcán de Yellowstone.

«Por suerte, el volcan no sabe qué año es», contestó el USGS en Twitter. «Y lo que es mejor, la cámara de Yellowstone es prácticamente sólida!».

Well, happily, the volcano doesn't know what year it is. And even more happily, the Yellowstone magma chamber is mostly solid! (https://t.co/T7Dpvbspeb) We know that from past experiments just like this one.