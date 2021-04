MBFWMadrid otoño/invierno 2021-22 De las divas de Andres Sarda a la sociedad secreta de Fernando Claro, así ha sido la primera jornada de la Madrid Fashion Week Andres Sarda, Fernando Claro, Otrura o Maya Hansen, entre otros, arrancan con los primeros desfiles de MBFWMadrid en Ifema

Arranca la primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid otoño/invierno 2021-22 en Ifema entre medidas de seguridad por la pandemia, un aforo muy limitado de asistencia al 24% y nuevas formas de hacer y presentar la moda a la que los diseñadores han tenido que adaptarse y en muchos casos reinventarse para seguir avanzando y presentando propuestas en esta «nueva normalidad».

Moisés Nieto ha sido en esta ocasión el primero en presentar sus propuestas con una puesta en escena muy distinta a la habitual y sin público. Y ahora es el turno de la primera jornada de desfiles en Ifema, que dan el pistoletazo de salida a la Semana de la moda madrileña celebrada en el recinto ferial del 8 al 11 de abril. En esta ocasión, las jornadas mantendrán un formato híbrido, como ya lo hicieron en la edición anterior celebrada en septiembre, en la que los distintos diseñadores se las han ingeniado para presentar sus colecciones a los profesionales del sector entre 'fashion films', con desfiles virtuales, performances y otros formatos.

De las «divas potentes y determinantes» siguiendo la estela del 'Revolution and Revelion' de Andres Sarda; a la sociedad secreta de 2057 de Fernando Claro; a lo «Latente» de Otrura que debuta por primera vez en la pasarela madrileña; y la búsqueda de la sensualidad y el erotismo en tiempos de distancia social que propone Maya Hansen. Hacemos un repaso por las nuevas directrices para el próximo otoño/invierno 2021-22 que han podido verse en esta primera jornada de MBFWMadrid.

Andres Sarda

Modelos durante el desfile de Andres Sarda en MBFWMadrid - © De San Bernardo

«En esta colección hemos querido especialmente proponer una colección que aunara, más que nunca, belleza y bienestar, confort, alegria y sofisticación para contrarrestar, en la medida de lo posible, los momentos difíciles que vivimos», comentan desde la firma. Unas propuestas que se han presentado mediante un 'fashion film' con la realización de Eugenio Recuenco, la dirección de Alberto Murtra y los actores Lali Espósito y Enric Auquer. «El film es una promesa de lo que está por venir, de que los tiempos difíciles que vivimos actualmente pasarán y nos sitúa ya en el optimismo, la fiesta, la celebración y la alegría, potenciando los valores de la mujer Sarda de libertad, fuerza y resiliencia», explican.

La segunda parte de su puesta en escena ha dado paso a una 'performance' para presentar una colección estructurada en cinco pasos con nombres de mujer, inspiradas en «cinco mujeres extraordinarias que con su perseverancia y talento cambiaron su destino», nos cuentan. Así presentan Raven, con su maravilloso tejido de seda y modal y su encaje de algodón para resaltar la feminidad y belleza de quien lo lleva. Wang que combina crep de seda estampado y encaje leavers a contraste. Margaret, realizada en encaje leavers francés elástico, combina las tonalidades azul con caldera, una combinación sorprendentemente favorecedora. Tamara, la serie más sofisticada, en la que el encaje de alta costura se combina con tul bordado a contraste y raso de seda elástico. Y por último, Renata, una cápsula donde se combina tul invisible bordado con paillettes negras y ribeteado con encaje leavers elástico.

Fernando Claro

Modelos durante el desfile de Fernando Claro otoño/invierno 2021-22 - © De San Bernardo

Fernando Claro propone 'LIS', una sociadad secreta del año 2057 donde no existe el dinero y la moneda de cambio son los valores humanos más respetables como lealtad, honor y la palabra seviste con líneas rectas pero sofisticadas. Superposiciones a lo samurai, grandes casacas trenzadas a mano por encargo y muy versátiles para multiples ocasiones. Poniendo en valor una vez más el lujo de las prendas hechas a mano.

Prendas orgánicas de movimiento fluido con flecos en vestidos, bodies y chaquetas. Para un invierno en el que tampoco faltarán los grandes abrigos a modo de capa y sofisticados trajes que aportan empaque a quien lo luce.

Programa Off

Una de las propuestas que ha presentado Roberto Verino

Como ya viene siendo habitual en cada cita con la gran plataforma de la moda española, son varios los diseñadores que se suman al programa Off participando con diferentes formatos en diversas localizaciones de la ciudad de Madrid. En esta primera jornada es el turno de Roberto Verino, García Madrid que han apostado por el formato digital y Eduardo Navarrete con su 'Teatro chino' que presentará en Florida Retiro, una novedosa propuesta que se inspira y sirve de homenaje a la vedette del siglo XX, Manolita Chen. Para el próximo otoño/invierno, Eduardo se alimenta de temáticas como el circo, las vedettes y el talento 'made In Spain', apostando por los estampados mas novedosos de elaboración propia, la moda de calidad y una producción adaptada a las mas novedosas técnicas con colecciones para hombre, mujer, baño y niños, todas ellas sin perder su esencia: moda rompedora y propuestas innovadoras y divertidas.

Por su parte, Roberto Verino presenta en esta jornada su colección primavera/verano 2021- Roberto hace 'See now, Buy now'- basada en el «ESENCIALISMO» y ahonda en el concepto de Armarios Emocionales, «prendas que forman parte de nuestra vida, que valoramos por sus recuerdos, que atesoramos por su contenido emocional y que son pequeños amuletos cotidianos que nos arropan el alma», según define el propio diseñador. Un desfile virtual que se presenta en el marco de MBFWMadrid y que estará instalado hasta el 20 de abril en el tramo de la calle Serrano comprendido entre la calle Ortega y Gasset y Hermosilla; y que trata de aplicar de manera textual el lema de esta edición de Madrid es Moda, que la moda tome las calles de la ciudad.