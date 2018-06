Así se filtraron los exámenes de selectividad de la Universidad de Extremadura Un trabajador subió las pruebas a la web de la Universidad antes de que se celebrasen, los colocó en una carpeta oculta, pero era accesible.

La filtración de los exámenes de Selectividad en la Universidad de Extremadura obligará a los estudiantes a repetir las pruebas correspondientes al segundo bloque de la mañana y al único bloque de la tarde del miércoles este martes.

Los estudiantes continúan con sus protestas. Esta noche del sábado un grupo de afectados se ha concentrado en la puerta de la sede de la Universidad en Plasencia para protestar por la repetición de los exámenes. Hay muchas preguntas sobre cómo fue posible el acceso previo a las pruebas. Esta es la cronología de la filtración:

Una carpeta oculta

Un trabajador de la Universidad de Extremadura subió los exámenes de la EBAU (antigua Selectividad) a la web de la Universidad antes de que se celebrasen. Los colocó en una carpeta o fichero oculto (no se veía en la web), pero era accesible. No estaba protegida con clave y alguien los encontró.

¿Acesso fortuito?

Pudo bastar con teclear en un buscador «exámenes EBAU 2018» para acceder. Otra hipótesis es que alguien llegase a ellos de forma dirigida. El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, indicó que muchos de los accesos no autorizados se hicieron desde fuera de la universidad, pero también hubo alguno desde dentro. Esto es lo que la Fiscalía investiga.

No hubo hackeo

Lo que está claro es que no se necesitó ninguna pericia informática para acceder a las pruebas. No hubo «hackeo», simplemente esa información no estaba protegida.

Filtración

Los rumores sobre la filtración de los primeras exámenes empezaron la mañana del miércoles. Una llamada y un correo anónimo advirtieron al Rectorado. Los informáticos también lo detectan.

Cambio de pruebas

La noche del miércoles se hicieron 20.000 fotocopias con nuevos exámenes para sustituir los que tenían que celebrarse el jueves.

Silencio

Hasta la tarde del jueves, la Universidad no informa de la filtración