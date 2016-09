Ana Obregón: «Debo ser la única ex de Lequio que trabaja y se gana la vida»

El próximo día 15 se da el pistoletazo de salida al reality que ha grabado durante los últimos meses la actriz Ana Obregón y que supone uno de los platos fuertes de la parrilla de Kiss Tv. Exultante y con muchísimas ganas de que la audiencia la conozca mejor y se sorprenda con muchos de los momentos que protagoniza (hay hasta una sesión de sexo tántrico junto al cantante Juan Peña), Ana está viviendo uno de los momentos más excitantes de su carrera y de ahí que esté disfrutando al máximo durante el rodaje y ahora que faltan días para conocer el resultado. Pero Obregón no es mujer de cortarse un pelo a la hora de decir lo que piensa y por eso esta semana una vez más ha vuelto a demostrar su apoyo a su ex Alessandro Lequio que lleva un verano de lo más incómodo a raíz de todas las novias del pasado que aseguran han mantenido relaciones intimas hasta hace muy poco.

Empezó la lista Olvido Hormigos y la ultima ha sido Sonia Moldes con quien el italiano salió hace ya casi veinte años y quien asegura que durante el embarazo de María Palacios se vieron en secreto. Sus palabras han tenido poca duración una vez Lequio ha hecho público el mensaje que Sonia le envió por la muerte de su madre y donde deja claro que hace muchísimo tiempo que no se ven. Pero da igual. A Lequio la vida le está pasando factura por sus faenas del pasado o por vaya usted a saber qué y de ahí que hasta pregunten a sus hijos por esos supuestos romances que claro que están afectando a la mujer de Lequio. «Debo ser la única ex que trabajo y me gano la vida», contesta Obregón a la pregunta de por qué sigue siendo la eterna defensora del padre de su hijo.

Lo cierto es que Ana le apoya en todo y está convencida que todas estas mujeres tendrán que demostrar sus afirmaciones delante del juez. Aunque siempre repite que no es de los que anuncia demandas el entorno más intimo del afectado asegura que ya tiene un abogado estudiando los casos y que no sería el único en demandar puesto que hasta María Palacios podría acompañarle en ese cometido ante la Justicia. «Aun no conozco a Ginevra porque llevo una temporada que no paro pero mi hijo si y está feliz con su hermana», cuenta Ana.

Independientemente de lo bien que se lleven lo que ya se sabe es que ni Ana ni Antonia dell'Atte estarán en el bautizo de la niña cuyos padrinos serán Alex Lequio Obregón y Ana Rosa Quintana.