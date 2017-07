El VIH no remite: hay mil contagios al año en Madrid

«Hay que volver a hablar del sida». Es el lema de la campaña de este año en la Fundación Lucha contra el sida. Y es, lamentablemente, una realidad: la enfermedad está muy lejos de desaparecer. De hecho, hay 1.000 nuevos casos al año sólo en la Comunidad de Madrid, aseguró ayer la presidenta Cristina Cifuentes.

Los adolescentes «se han relajado», constataba la cantante Mónica Naranjo, mientras que Miguel Bosé insistía en la importancia de «hacerse las pruebas». Todos ellos, en distintos grados, están implicados en la organización de la octava Gala Sida, que se celebrará este próximo otoño y de nuevo en Madrid.

En esta ocasión, el evento, dirigido por Bosé y con Naranjo como madrina, da un salto cuantitativo y elige como escenario -cedido por el Gobierno regional- el Wizink Center, popularmente conocido como Palacio de los Deportes de Goya. Boris Izaguirre presentará la gala y Laura Sánchez conducirá el «streamming» que retransmitirá la llegada de los invitados a la alfombra roja.

Recaudación íntegra

La particularidad de esta gala es que todo lo recaudado va a parar, íntegramente, a la investigación contra el sida. El año pasado se superó el millón de euros y lo ideal es que esta octava edición sobrepase de lejos esa cifra. A más recaudación, más pronto se conseguirá una cura para la enfermedad. El doctor Buenaventura Clotet, que dirige una de las investigaciones sobre el tema más avanzadas y más respetadas en la comunidad científica, cifra en un plazo de «5 a 10 años» los que harán falta aún para poder conseguir la vacuna del VIH.

Sus trabajos se centran en la manera de «reeducar» al sistema inmunitario para que no se centre en las regiones menos vulnerables -atacadas por el sida para distraerle- e ir directamente a combatir el virus en esas partes del cuerpo donde es más efectivo. Todo este conocimiento se aplica no sólo a este mal, sino también a la lucha contra otras dolencias, como el cáncer o el envejecimiento.

Miguel Bosé se mostraba ayer muy satisfecho de la evolución de esta gala, que «comenzamos a hacer en salones de hotel y que ahora da el salto al Palacio de los Deportes». Insistió en la necesidad de hacerse las pruebas porque «el miedo es absurdo», además de peligroso para todos los demás. Mostró su deseo de que estas investigaciones puedan conducir en un plazo no muy largo a «una vacuna contra el sida que sea marca España».

Crowdfunding

El cantante, alma máter de esta iniciativa, insistió en la importancia de cada aportación, desde la más pequeña a la más grande -se pueden hacer también mediante «crowdfunding», en la página web -hablemosdelsida.com- , y agradeció a todas las empresas participantes su implicación.

Boris Izaguirre, que será el conductor de la gala de este año nuevamente, hizo a los organizadores una propuesta arriesgada y aún sin respuesta: dado que se cumplen 40 años del tema «Linda», uno de los primeros éxitos de Bosé, y 20 del «Desátame» que dio la fama a Mónica Naranjo: «¿Por qué no los cantáis en la gala, cada uno el del otro?». «No enredes, no distraigas», quiso terciar Bosé, mientras Naranjo le decía: «Sabes que vamos a tener que hacerlo, no tenemos alternativa». En un último intento por zafarse de la situación, Bosé invitó a Cifuentes a que fuera ella la que cantara cualquiera de las dos canciones, «la que elija». «Yo hago los coros», dribló la presidenta.