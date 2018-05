El PSOE ve «razonable» otra política penitenciaria, pero pide no mezclarlo con la disolución de ETA Patxi López asegura que en estos momentos la dispersión de presos «solo sirve para la victimización de ese mundo»

El PSOE considera «posible y razonable» acometer «otra política penitenciaria» en lo relativo a los presos de ETA, aunque piden «no mezclar» esa cuestión con el anuncio de disolución de la banda terrorista.

Así lo ha considerado el exlendakari y miembro de la dirección federal del PSOE, Patxi López, ha defendido que esto no pueda ser una respuesta a la desaparición de la banda pero que «ya desde hace años podíamos haber hecho otra política penitenciaria».

López ha abogado por «acompañar los tiempos con otra política penitenciaria» porque ésta «siempre ha acompañado a la política antiterrorista» y que «por eso hubo acuerdo para la dispersión, pero también una Vía Nanclares». En lo que ha querido poner énfasis el exlendakari es en que no hay que plantearlo de modo inmediato como respuesta a la disolución, y que si el socialismo vasco ha defendido «desde hace muchos años una política penitenciaria diferente» también esta cuestión puede abordarse «sin calendario y con discreción».

Pero no ha dejado duda López en que la perspectiva futura debe ser «ir deshaciendo estos alejamientos» porque «a día de hoy solo sirve para la victimización de ese mundo». En cualquier caso, ha rechazado que los socialistas vayan a instar en el Gobierno en este sentido, ni tampoco en nada relativo en acelerar es en accesos al tercer grado de los presos de ETA. «Lo que no podemos es convertir es el final de ETA en una pelea entre demócratas», ha justificado.

La importancia del relato

El exlendakari ha considerado de vital importancia la construcción del relato sobre el terrorismo de ETA. «El relato no lo pueden hacer ellos. No lo podemos permitir», ha manifestado, recordando que «con la disolución no aparecen las causas pendientes con la Justicia».

«La necesidad de este relato tiene que levantarse como un muro que impida la vuelta atrás», ha defendido López. Un relato en el que «lo fundamental es que ETA fue derrotada» y que «eso obligó a anunciar el fin de la acción violenta en 2011 y ahora su disolución».

Y aunque ha dicho que la disolución es un hecho «bienvenido» no se puede «caer en la trampa de caer en sus pretensiones» porque «lo que busca ETA es aparecer como los que nos han concedido la paz para hablar de la justificación de un supuesto conflicto», rechazando que «nunca el pueblo vasco necesitó salvapatrias sanginarios».

«Lo importante es que ETA ya no existe porque la derrotamos. Lo importante es construir un relato veraz. Si las cosas no se cuentan es como si no hubieran sucedido. No podemos dejar que lo escriban los asesinos», ha planteado López. El exlendakari ha reclamado que «la izquierda abertzale tiene que asumir su propia responsabilidad» y «tiene que decir ya que la violencia nunca tuvo justificación».