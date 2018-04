Montoro admite que la Generalitat pudo falsear facturas del 1-O El ministro defiende ante el Congreso como lógico que haya habido «imperfecciones» en la intervención de las cuentas

Ana I. Sánchez

Tras meses de asedio de Ciudadanos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido al fin este jueves que la Generalitat pudo falsear las facturas del 1-O y usar fondos públicos para sufragar el coste de la consulta.

Lo ha hecho ante el Congreso de los Diputados arrinconado por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien le había exigido previamente que reconociera que la Generalitat usó dinero público en el referéndum ilegal para dejar de servirle una coartada al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su exvicepresidente, Oriol Junqueras.

«Claro que puede haber falseamiento de facturas. Pero ¿usted sabe lo que es? No diga que sí. ¿Cómo va a saberlo si no ha estado nunca en ninguna gestión directa?», replicó Montoro al líder de la formación naranja. El titular de Hacienda admitió en esta línea la comisión de errores. «Claro que puede haber imperfecciones en una intervención del Gobierno ¿o es que somos todos perfectos?», prosiguió. En esa misma sede tanto él como Rajoy habían negado rotundamente el posible falseamiento de facturas, llegando a asegurar que «ni un euro de dinero público» se usó para aquel referéndum ilegal.

«Pido a Montoro que no le demos ni medio argumento a los golpistas. Con las contradicciones con el juez Llarena solo hacen fortalecerles», le había presionado Rivera. «No puede ser que para defenderse como ministro perjudique a los intereses generales españoles», continuó, exigiendo esa admisión del falseamiento de facturas.

Pese a ese reconocimiento, el ministro de Hacienda defendió, no obstante, las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente al órdago catalán. «España sigue siendo España por la actuación del PP, apoyada por el PSOE y Ciudadanos, no confundamos a nadie más y luego vienen las acciones de la Justicia y las preventivas», defendió. «Si no hubiéramos hecho la intervención de las cuentas, los separatistas hubieran tenido cientos de millones de euros y si han falseado facturas tendrán que responder de ello», advirtió.

El duelo parlamentario mantenido entre Rivera y Montoro ha sido uno de los más broncos del debate de totalidad que comenzó ayer. El presidente de Ciudadanos fue el único que introdujo la crisis catalana en el debate, acusando a Montoro de servir en bandeja la coartada que necesitan Junqueras y Puigdemont para librarse de la acusación de malversación de fondos públicos. «Que no han montado una trama en las Bahamas, que lo han hecho con la televisión pública», recriminó Rivera intentando abochornar al ministro.

«Nos hemos enterado que han pagado hasta los viajes de observadores, ¿qué han estado controlando? le pido que explique aquí qué está pasando en ese agujero negro del 155 porque nadie puede entender que esté defendiendo lo mismo que Puigdemont y Junqueras. Hay muchos españoles alucinando de que Rajoy y Montoro sean la prueba de Puigdemont en Alemania».