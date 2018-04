Caso ERE de Andalucía Juan Lanzas: «Ni tengo dinero escondido ni he cogido nunca un sobre» El exsindicalista Juan Lanzas, uno de los principales imputados del caso ERE, asegura que no tiene dinero escondido, que no es receptor de sobres con fondos ilícitos y, como el resto de imputados, no sabe nada del asunto

Javier López

¿Tiene dinero escondido?

En absoluto. Aunque no me extrañaría que cualquier persona a la que pillen aquí con dinero, diga que se lo he dado yo. El único que tengo es el que gano con mi trabajo de agricultor. No estoy como para ahorcarme, pero no soy rico.

Pero su madre dijo que tenía tanto como para asar una vaca.

Para mi madre 80.000 euros era una millonada. Ella, como tantas otras personas de su edad, había pasado hambre durante una etapa de su vida, así que hay que enmarcar lo que dijo en ese contexto.

Le acusan de haber cogido sobres…

Es mentira. Me he ganado la vida como asesor a base de mucho trabajo. Viajaba a Burgos, a Sevilla, a Madrid… Trabajaba mucho y ganaba dinero, pero nunca me han dado un duro de manera ilegal. Hay muchas mentiras en torno a mí. Le digo un par de ellas: un empresario dio dinero a un joven para que dijera que era yo quien se lo había entregado. Y me acusan de recibir un pago en un hotel de Sevilla que ni siquiera conozco.

El alcalde de Albanchez de Mágina asegura que él mismo ha visto un sobre con billetes de 500 euros en manos de una persona relacionada con usted.

El alcalde quiere hacerse notar ahora que ha abandonado el PP para que le fiche Ciudadanos. Si fuera verdad que tenía ese dinero negro, que no lo es, ¿qué sentido tendría enseñarlo a todo el mundo?

¿Se siente identificado con el adjetivo conseguidor?

Nunca lo he sido. Sí que he mediado en conflictos en los que mi trabajo ha dado resultado. Como en la empresa cárnica Molina, en la que se obtuvieron grandes logros hasta que Campofrío decidió que no le interesaba mantenerla en activo.

Precisamente, Molina es el origen del caso de los ERE. ¿Sigue el juicio que se está celebrando en Sevilla?

Un poco, no mucho.

¿Cree que Chaves y Griñán estaban al tanto del fraude?

Si tu hijo, que vive en tu casa, mata a una persona fuera, ¿tú eres responsable? No creo que ellos tuvieran constancia de lo que pasaba.

¿Y usted?

Ya le he dicho que no, aunque no espero que me crea. Yo soy una persona que ha pagado por lo que no ha hecho. Tampoco sé lo que han hecho los demás. Si a mí me pillan con una lista como la de Bárcenas, le aseguro que el Gobierno entero estaba ahora en la cárcel.

¿No conocía al consejero Gaspar Zarrías?

Claro que lo conocía, pero nuestra relación no era de amistad, como se ha dicho, sino la de dos personas que buscan resolver un mismo problema laboral sin salirse de la ley. Le respeté porque fue un político que cumplió con los trabajadores de la empresa Molina.

¿Se siente un chivo expiatorio?

No me gusta esa definición, pero lo cierto es que a la cárcel se va por chorizo o por tonto y yo he ido por la peor de las dos opciones: por tonto.

La percepción es otra…

Para algunos soy culpable antes de que se demuestre nada. Le digo más: si tuviera a Jesucristo como defensor alguien diría que cuánto le he pagado para que me defienda.

¿Se arrepiente de algo?

No he hecho nada malo. Tan sólo siento el daño que este asunto ha causado a mi familia. Sobre todo a mi madre, que ya ha fallecido. Cuesta vivir así. Dese cuenta de que me han arruinado la vida y me han condenado antes de que salga el juicio. No sé si después me condenarán a 20, 50 o 100 años de cárcel, pero sí que cuando me mire al espejo me reconoceré como una persona que no ha hecho daño a nadie.

Ya estuvo en la cárcel…

Sí, siete meses. Lo recuerdo muy bien.

¿No teme volver a ella?

Claro, pero el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación. No digo que la vida allí sea agradable, pero a mí me sirvió para retornar a la lectura y a la reflexión y para relacionarme con mucha gente, con muchos presos que tenían que estar allí y con otros que no. También para conocer el sistema por dentro. He sido un preso incómodo por decir algunas verdades. Me tenían tan enfilado que me cambiaron tres veces de módulo.