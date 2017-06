«No vamos a pasar página mientras haya de los nuestros en las cunetas», dice Pepe Álvarez (UGT)

Esta mañana ha comenzado en Madrid el 11º congreso confederal de CC.OO., en el que su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, no se presenta a la reelección y será sustituido por el vasco Unai Sordo.

En la inauguración del congreso han intervenido, entre otros, el secretario general e UGT, quien ha afirmado que «este país no ha hecho bien la Transición y no vamos a pasar página mientras haya de los nuestros en las cunetas del país». También ha criticado que «no puede ser que mientras los chorizos y sinvergüenzas están en la calle, pidan siete años de cárcel para los sindicalistas por defender el derecho de huelga». Álvarez afirmó que los jóvenes «tienen que entrar en el mercado de trabajo por la formación, no por la subvención». Asimismo, insistió en la unidad de acción «del conjunto del movimiento obrero del país».

El presidente de CEOE, Juan Rosell, se mostró «orgulloso» de la colaboración que ha habido durante la Transición entre la patronal y los sindicatos. Apuntó como grandes preocupaciones del país el desempleo y la corrupción. Jugando con el lema del congreso «CC.OO. se mueve», Rosell animó a empresarios y a sindicatos a «movernos todos, aunque nos equivoquemos».

En la apertura del congreso han estado presentes representantes de todos los partidos, excepto del PP, como Pedro Sánchez, Cristina Narbona y Ramón Espinar. También han estado el presidente del CES (Consejo Económico y Social), Marcos Peña, y el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez, que recibió una calurosa ovación de las casi mil personas que llenaban el auditorio del hotel a las afueras de Madrid donde se celebra este acto hasta el próximo sábado.