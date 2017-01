Encendida la Rod Laver, con miles de gargantas enloquecidas, Roger Federer borda el tenis, un regalo que guardaba antes de su despedida para confirmar que no habr√° otro como √©l. Gana el Abierto de Australia, su decimoctavo Grand Slam, y el mundo entero le rinde pleites√≠a, un justo reconocimiento a alguien que ha hecho tanto por el deporte. Rafael Nadal, reducido por el hurac√°n, es el primero en reconecerle el m√©rito a su √≠ntimo enemigo, a quien venera por tantos a√Īos de peleas y al que le abraza en la red porque la gesta del suizo es para recordar. Federer, catapultado hasta el infinito, vence por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3 y llora como un cr√≠o, feliz en el para√≠so. Los genios, y Federer lo es m√°s que es ning√ļn otro, nunca mueren.

La final de Australia, preciosa por lo que supone en un regreso al pasaje escrito en 2009 por los mismos actores, se fracciona por cap√≠tulos, muy diferenciados unos de otros. Para empezar, y con el sol todav√≠a iluminando el el√©ctrico cemento azul de las ant√≠podas, Federer se presenta con una rotundidad asombrosa. El suizo, de 35 a√Īos y arrebatador en las distancias cortas, sabe que no le interesa una carrera de largo recorrido, as√≠ que pone la directa y en 34 minutos se apunta la primera manga, una lecci√≥n de tenis expr√©s que deja a la parroquia boquiabierta. Nadal, al que le pesan las piernas despu√©s de la paliza que se dio contra Grigor Dimitrov en semifinales, no puede hacer otra cosa que esperar a que amaine y asume de antemano que cuando Federer est√° en ese plan es imposible.

Federer, simplemente, da una clase magistral al servicio y achucha siempre en los restos, ubic√°ndose incluso dentro de la pista para da√Īar los saques de Nadal. En el s√©ptimo juego, y a la primera oportunidad que tiene, firma un break decisivo que le abre las puertas del set, un pasito m√°s cerca de la decimoctava estrella.

Al espa√Īol, delatado por su expresi√≥n corporal, no le vale la estrategia de toda la vida. Son 23 triunfos en 34 tardes contra Federer y casi todas han seguido el mismo patr√≥n. Desde el fondo, jugando incluso pegado al muro, tira derechas y derechas buscando efectos para atacar el rev√©s de Federer, que hist√≥ricamente siempre ha sufrido por ah√≠ cuando la bola le bota por encima de las caderas. Sucede, sin embargo, que Nadal tarde en comparecer y que Federer est√° implacable, una delicia de golpes ganadores en su apuesta al todo o nada. Como no quiere mucho debate, se entrega a una ruleta con intercambios que no pasan de los cuatro o cinco golpes, tan seguro de s√≠ mismo que prefiere arriesgarse sin miedo a fallar.

No hay alegr√≠a en el rostro de Nadal, tampoco energ√≠a en sus muslos. El partido va por un camino que no le interesa para nada y tiene que hacer un esfuerzo tit√°nico para contrarrestar el talento del suizo, que por algo tiene m√°s grandes que nadie. Y en esas, la pelea da un giro poco previsible, pues de repente Nadal se pone 4-0 y saque, un escenario totalmente distinto. A Federer, que tiene apagones de estos, le da para recuperar uno de los servicios perdidos, pero la segunda manga ya est√° escrita, con peloteos m√°s largos que benefician siempre al espa√Īol. Set para ambos, volver a empezar.

El primer juego del tercer capítulo tiene una trascendencia brutal para los intereses de Federer, pues sabe que si quiere ser el elegido necesita que el duelo no se prolongue. Nadal levanta un 40-0 y tiene luego tres bolas de break, muy bien salvadas por el suizo con tres aces. Es un toma y daca, y Federer se anima hasta el punto de imponerse por 6-1, a una sola puerta de afincarse de por vida la gloria. De ahí que la derrota sea tan dolorosa, pues quién sabe si tendrá otra como ésta.

El caso es que su enemigo es Nadal, y eso le lleva por el camino de la amargura. Federer es consciente de que nunca ser√° suficiente para tumbar al balear, y se atrapa cuando asoman los fantasmas. En realidad, los convoca el propio Nadal, al que le corresponde todo el m√©rito del mundo por revertir una situaci√≥n tan compleja. Le queda gasolina para un √ļltimo esfuerzo y se exprime hasta que no le queda nada, heroico para llevar la lucha por el t√≠tulo hasta el quinto y definitivo set.

El cl√°sico del tenis no puede tener mejor ep√≠logo, enganchado el planeta a un desenlace hist√≥rico. Federer, que necesita tiempo m√©dico y se ausenta durante unos minutos, parece aturdido, pregunt√°ndose mil veces por qu√© demonios nunca, o casi nunca, puede con Nadal. Sin encontrar una respuesta que le convenza, pierde a las primeras de cambio el paso y ese break supone medio Abierto de Australia para Rafael Nadal, alentado por su palco y reanimado a base de pu√Īos y gritos.

Es una final con todas las letras, una monta√Īa rusa de emociones muy dif√≠ciles de gestionar. Nadal quiebra y se le pone cara de campe√≥n, pero Federer renace como otras tantas veces, tan absurdo enterrarle como las p√°ginas escritas hablando de su declive. En tres minutos, Nadal pasa a estar contra las cuerdas, 3-4 en contra y 0-40 para el suizo, una situaci√≥n de infarto y con el cielo repleto de nubarrones. Se repone, lucha hasta la extenuaci√≥n en un peloteo de 26 intercambios que se lleva el suizo, y se le acaba la cuota de milagros, pues ni siquiera el ojo de halc√≥n le concede otra oportunidad en el match point. Australia se le escurre al mallorqu√≠n y consagra a Federer, quien llora de emoci√≥n esta vez, un premio may√ļsculo para el m√°s grande (desde Wimbledon 2012 no levantaba un major). La gloria de Nadal, al que no queda otra que agradecerle todo, se la queda el helv√©tico. Es un genio, es el genio.