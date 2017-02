Katy Perry convierte en esqueletos a Donald Trump y Theresa May

Esta edición de los Brit Awards, a diferencia de otras galas de premios celebradas en lo que va de año, se ha caracterizado por la ausencia de gestos políticos, dejando así el protagonismo a la música.

Sin embargo,Katy Perry, que se autodefine como artista y activista, ha protagonizado la nota discordante durante su actuación. La artista, que apoyó abiertamente la candidatura de Hillary Clinton a la Casa Blanca en las pasadas elecciones de Estados Unidos, ha subido al escenario del O2 Arena de Londres acompañada de dos esqueletos gigantes.

El detalle hubiera pasado desapercibido si no hubiera sido por el vestuario que la cantante ha elegido para ellos. Uno ha lucido un traje oscuro y corbata roja, emulando al presidente Donald Trump, y el otro un vestido rojo, atuendo que coincide con la ropa que Theresa May lució en su reunión con el dirigente estadounidense hace tan solo un mes.

Well, Katy Perry's performance MAY TRUMP everyone else's.. #BRITs2017. #BRITs. #KatyPerryBRITS. pic.twitter.com/V2yCL0DyM5