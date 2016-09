Alan Moore: «He hecho suficiente por los cómics»

El célebre creador británico Alan Moore ha aprovechado la presentación de su segunda novela para anunciar su retirada del mundo del cómic. «Creo que he hecho suficiente por los cómics. He hecho todo lo que he podido y pienso que si tuviera que seguir trabajando en ello, inevitablemente las ideas sufrirían, y creo que tanto ustedes como yo, se merecen probablemente algo mejor que eso», aseguró Moore una de las personalidades más importantes de la historia del cómic.

«Jerusalem», en la que ha trabajado durante más de una década, saldrá a la venta en Reino Unido y Norteamérica el próximo martes. Aunque más conocido por ser el autor de innovadoras novelas gráficas como «Watchmen» y «V de Vendetta», Moore no es un neófito en esto de la prosa de ficción. En 1996, el británico se estrenó como escritor con la publicación de su primera novela, «Voice of the Fire», una obra centrada en Northampton, la ciudad que le vio nacer y crecer.

Un «esfuerzo titánico»

Durante un encuentro con la prensa con motivo de la presentación de esta segunda novela, cuyo título hace alusión al famoso poema de William Blake, Moore destacó la «gran cantidad de tiempo invertido en el proyecto» y el «esfuerzo titánico» que le ha supuesto escribir la novela. Con más de 1.200 páginas, «Jerusalem» contrasta con la «falta de ambición que sufre la cultura actual», en palabras del autor. Para Moore, esta segunda novela es «diferente» a todo lo que ha escrito antes, de hecho cree que es «algo completamente diferente de lo que se haya podido haber escrito hasta el momento».

Convencido «de querer realizar otra novela», Moore comenzó este proyecto hace ya una década con el propósito de «explorar» la historia de una pequeña zona de su Northampton natal a través de «varias voces». «En esta ocasión quise hacer algo más intenso y concentrado sobre Northampton, no quería escribir sobre toda la ciudad como hice en la anterior novela, sino que quería ser más específico y centrarme en la media milla cuadrada en la que nací y me crié», explicó.

Publicación en España

Escrita sin ningún tipo de colaboración, algo de lo que se siente «muy orgulloso», a excepción del apoyo incondicional de su mujer Melinda, «Jerusalem» es el resultado de una exhaustiva investigación y de un gran esfuerzo memorístico por parte del autor. «He escrito la novela a partir de conversaciones cara a cara, de rumores familiares y leyendas y haciendo uso de la memoria y de un libro con testimonios de personas mayores que vivieron en la zona», comentó Moore.

Los derechos de publicación de la obra, ya han sido vendidos a numerosos países como Italia, Francia o Brasil. En España será Planeta Cómic quien se encargará de publicar esta monumental obra a finales del año que viene.