«Llega un momento en el que hay que cambiar por el bien de todos», reflexionaba ayer Zidane ante los medios en la previa del decisivo partido contra el Athletic. Su mensaje, sin confirmar ni desmentir nada, parece transparente. La próxima temporada Zidane no quiere ser el entrenador del Real Madrid, algo que según han informado distintos medios en las últimas horas se lo habría comunicado al vestuario el día antes de jugar frente al Sevilla, hace ya ocho días. El club, consultado por este periódico, niega tajantemente que Zidane haya dicho a sus futbolistas que se marcha al final de temporada. Lo que no niega es que están convencidos que esa es la idea que se le pasa por la cabeza, pero otra cosa es lo que finalmente suceda. Hasta que no haya una reunión formal entre Florentino y Zidane, no se puede aseverar con rotundidad que el francés está fuera del Madrid.

La pandemia retrasó en varias ocasiones el acto, pero por fin Kobe Bryant, además de Kevin Garnett y Tim Duncan, ya están en el Hall of Fame. En una emotiva ceremonia celebrada en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, el discurso inicial corrió a cargo de Vanessa, la viuda de Kobe. Doce minutos de parlamento llenos de emotividad y sentimiento, y con Michael Jordan a su lado, como Kobe siempre hubiera querido: «Con lo que te admiraba, esto significaría mucho para él. La gente no sabe esto, pero una de las razones por las que mi esposo jugó a pesar de las lesiones y el dolor fue porque dijo que recordaba ser un niño pequeño sentado junto a su padre y viendo a su jugador favorito», desveló Vanessa mientras dirigía su mirada hacia Jordan. «Kobe no quería decepcionar a sus aficionados, especialmente a los de la sección 300 que ahorraron para verlo jugar. Eran esos niños con la misma emoción que alguna vez tuvo él. '¿Qué pasa con los aficionados que ahorraron para verme jugar sólo una vez?', decía. Nunca se olvidó de sus fanáticos. Jugaría cada minuto de cada partido. Los amaba mucho a todos», explicó.

El Barcelona B y el UCAM Murcia se jugaron este domingo continuar en la pelea por el ascenso a Segunda, en un partido que se jugó en Don Benito con resultado final de 2-2 y que se decidió en la tanda de penaltis a favor de los murcianos, pero que bien pudo hacerlo mucho antes si el colegiado no hubiera cometido un error calamitoso

En el Gran Premio de Francia, la lluvia es uno más de la parrilla. Y es un rival muy difícil, porque aparece, adelanta, desaparece y deja a su paso un lío tremendo. En estas circunstancias, más allá de la moto, la inteligencia del piloto pesa muchísimo. Inteligencia, madurez, paciencia, algo de suerte. Y en ese compendio de todo, Jack Miller domó al agua y brilló con el sol, segunda victoria consecutiva y con todos los obstáculos posibles superados: un circuito complicado, una salida de pista antes de la lluvia, dos castigos de vueltas largas por pasarse de velocidad en el callejón de garajes. Campeón contra todo.

Con el futuro de Zidane en el aire, Raúl González, actual entrenador del Real Madrid Castilla, aparece como uno de los favoritos para ocupar el puesto del francés en caso de que el finalmente se marchara. Este domingo, tras caer eliminado de la fase de ascenso a Segunda a manos del Ibiza, Raúl quiso valorar la temporada de su equipo, al mismo tiempo que descartó salir del Real Madrid en busca de nuevo retos.