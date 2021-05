Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora del domingo, 16 de mayo del 2021 Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El mejor resumen de las noticias de última hora del día 16 de mayo del 2021 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

«Un aviso, podemos estar detrás de vosotros, a vuestro lado o delante confrontando con vosotros, pero no es lo que queremos». Esta es una de las advertencias que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha lanzado este domingo a Junts per Catalunya y ERC en una concentración que ha congregado a varios cientos de personas en el centro de Barcelona exigiendo la pronta formación de un gobierno independentista.

«Llega un momento en el que hay que cambiar por el bien de todos», reflexionaba ayer Zidane ante los medios en la previa del decisivo partido contra el Athletic. Su mensaje, sin confirmar ni desmentir nada, parece transparente. La próxima temporada Zidane no quiere ser el entrenador del Real Madrid, algo que según han informado distintos medios en las últimas horas se lo habría comunicado al vestuario el día antes de jugar frente al Sevilla, hace ya ocho días. El club, consultado por este periódico, niega tajantemente que Zidane haya dicho a sus futbolistas que se marcha al final de temporada. Lo que no niega es que están convencidos que esa es la idea que se le pasa por la cabeza, pero otra cosa es lo que finalmente suceda. Hasta que no haya una reunión formal entre Florentino y Zidane, no se puede aseverar con rotundidad que el francés está fuera del Madrid.

Un hombre de 46 años, de nacionalidad ecuatoriana, ha muerto horas después de ser apuñalado en un parque del distrito de Ciudad Lineal. El suceso ocurrió cerca de las 19.30 horas de este sábado en la zona verde de la calle de Arriaga con la avenida de Daroca. La víctima fue trasladada al hospital de La Paz con un pronóstico muy grave, según informaron fuentes de Emergencias Madrid.

Indonesia ha suspendido la distribución de un lote de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca para realizar pruebas de esterilidad y toxicidad tras la muerte de un hombre de 22 años un día después de la inmunización, anunció el domingo el Ministerio de Salud.

Reino Unido decidirá el 14 de junio si continua o no con la fase final de su flexibilización de las restricciones de cierre por el Covid-19, adelantó este domingo el ministro de Salud, Matt Hancock.

La pandemia retrasó en varias ocasiones el acto, pero por fin Kobe Bryant, además de Kevin Garnett y Tim Duncan, ya están en el Hall of Fame. En una emotiva ceremonia celebrada en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, el discurso inicial corrió a cargo de Vanessa, la viuda de Kobe. Doce minutos de parlamento llenos de emotividad y sentimiento, y con Michael Jordan a su lado, como Kobe siempre hubiera querido: «Con lo que te admiraba, esto significaría mucho para él. La gente no sabe esto, pero una de las razones por las que mi esposo jugó a pesar de las lesiones y el dolor fue porque dijo que recordaba ser un niño pequeño sentado junto a su padre y viendo a su jugador favorito», desveló Vanessa mientras dirigía su mirada hacia Jordan. «Kobe no quería decepcionar a sus aficionados, especialmente a los de la sección 300 que ahorraron para verlo jugar. Eran esos niños con la misma emoción que alguna vez tuvo él. '¿Qué pasa con los aficionados que ahorraron para verme jugar sólo una vez?', decía. Nunca se olvidó de sus fanáticos. Jugaría cada minuto de cada partido. Los amaba mucho a todos», explicó.