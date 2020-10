Cinco grandes videojuegos para estrenar PlayStation 5 o Xbox Series X ABC recoge algunas de las mejores propuestas para dar el salto a la novena generación de consolas el próximo noviembre

La octava generación de consolas tiene los días contados. El próximo mes de noviembre, Sony y Microsoft inundarán el mercado con sus nuevas sobremesas: PlayStation 5 y Xbox Series X (y S). Como es normal, los sistemas vendrán acompañados por un puñado de videojuegos -tanto exclusivos como multiplataforma- que permitirán, como mínimo, entrever qué es lo que ofrecerán las compañías en el medio plazo. Cuando los sistemas estén asentados, cuenten con un gran catálogo y las desarrolladoras hayan aprendido a sacarles todo el jugo.

Por lo pronto, sabemos que Xbox aterrizará antes en la calle. La consola de Microsoft estará disponible a partir del 10 noviembre y lo hará con su Game Pass como punta de lanza del sistema. Esta plataforma digital, que funciona como una especie de Netflix del videojuego, cuenta en su interior con más de un centenar de títulos pertenecientes a cuatro generaciones diferentes. Todos disponibles por un precio de 9,99 euros al mes.

En el caso PlayStation 5, la consola llegará más tarde a España; en concreto el 19 de noviembre. Sony ha anunciado que lo hará de la mano de varios títulos exclusivos a los que se sumarán, además, un buen puñado de videojuegos multiplataforma que también encontrarán hueco en la sobremesa de Microsoft. A continuación recogemos algunas de las propuestas más interesantes para darle vida a las máquinas durante sus primeros días de vida.

Demon's Souls

La vuelta de «Demon's Souls» lleva sonando con fuerza desde hace años. Tanto que cada vez que Sony realizaba un evento no eran pocos los que señalaban al retorno del popular título de PlayStation 3 como uno de los posibles anuncios. Lanzado en 2009 por la desarrolladora From Software, el videojuego sigue siendo considerado por muchos como el mejor de la disputada séptima generación de consolas. Su exigencia, su modo de combate y su ambientación fueron empleados por el estudio japonés para dar forma más tarde a otras dos grandes franquicias: Dark Souls y Bloodborne.

Teniendo en cuenta su importancia y popularidad, y la marcada apuesta de Sony por recuperar sus viejos títulos exclusivos y adaptarlos a los tiempos que corren, no es extraño que la tecnológica japonesa haya decidido abrir el melón de la generación con un «remake» de este videojuego, que acompañará a otra gran propuesta como el «Marvel's Spiderman: Miles Morales» el día de salida.

En los vídeos del nuevo «Demon's Souls» compartidos por Sony se puede ver una marcada mejora gráfica respecto a la obra original. En buena medida gracias al uso de la tecnología «ray tracing» de PS5, que permite mejorar especialmente la iluminación de la imagen en pantalla. Asimismo, PlayStation ha reconocido que la revisión contará con modo multijugador. Lo que no convence tanto es el precio de 79,99 euros -10 más de lo normal durante la presente generación- con el que aterrizará el día 19 de noviembre en nuestro país.

Cyberpunk 2077

CD Projekt quiere hacer historia con «Cyberpunk 2077». La desarrolladora polaca lleva casi una década trabajando en la creación de esta propuesta que bebe sin remilgos del título de rol homónimo popularizado durante la década de los ochenta del siglo pasado. ABC ha tenido ocasión de jugar las dos primeras horas de la historia principal del título que, además de para PS5 y Series X, contará con versiones para ordenador, PS4 y Xbox One.

La prueba fue desarrollada en un PC gaming Medion Erazer y sirvió para comprender por completo las enormes ambiciones que tiene depositadas el estudio europeo en el título. La obra se desarrolla en el distópico y gigantesco Night City, donde el usuario cuenta con una enorme variedad de misiones secundarias con las que pasar el rato. Asimismo, las opciones de edición de los personajes, y el peso de las decisiones que se toman durante la historia, serán determinantes para el desarrollo narrativo.

Estos detalles prometen, sobre el papel, que la obra de rol en primera persona será, especialmente, del gusto de aquellos que disfruten de los videojuegos profundos e inmersivos que ocupan decenas y decenas de horas. Algo similar a lo que se ha visto durante la presente generación con propuestas como «The Witcher 3: Wild Hunt». Cabe recordar que CD Projekt anunció que, aunque la versión de PS5 y Series X no llegará hasta 2021, la de PS4 y Xbox One será retrocompatible con la nueva generación de consolas, por lo que quienes quieran estrenar el sistema con «Cyberpunk 2077» lo podrán hacer sin problema. Llegará a las tiendas el 19 de noviembre, el mismo día que PlayStation 5.

Assasins Creed: Valhalla

Sobre el papel, «Assassins Creed: Valhalla», lo tiene todo para ser uno de los éxitos más redondos del año. No solo se trata del nuevo exponente de una las sagas más importante del sector, como es Assassins Creed; también recoge en esta edición uno de los momentos históricos más interesantes y populares del momento: los vikingos y su conquista de Gran Bretaña durante el siglo IX d.C. Una época y una efeméride que solicitaban los usuarios desde hace tiempo.

El título ofrecerá una gran libertad al jugador; tanto a la hora de crear sus propios asentamientos en las Islas, y hacerlos prosperar, como a la de dirigir a sus hombres en batalla. Al igual que en el caso de la edición anterior, «Assassins Creed Odyssey», el jugador tendrá la ocasión de escoger entre dos personajes jugables. Un hombre y una mujer. Sin embargo, a diferencia de la propuesta ambientada en la Antigua Grecia, los dos serán canónicos.

El videojuego ha sido desarrollado por la empresa francocanadiense Ubisoft, que para el mes de noviembre tiene preparado el lanzamiento de otro interesante videojuego multiplataforma, como «Watch Dogs: Legion». Saldrá a la venta el 10 de noviembre y contará con versiones para PS4, PS5, Xbox One, Series X y ordenador.

NBA 2K21

La gran franquicia de baloncesto sigue siendo uno de los mejores simuladores deportivos que, año tras año, ocupa los estantes. Sin embargo, la saga, que lleva ofreciendo al usuario los mismos modos de juego desde hace varias ediciones, necesita revisarse, adaptarse y ofrecer alguna novedad realmente llamativa al usuario. Algo que se espera que suceda con la edición de «NBA 2K21» que recibirán las consolas de nueva generación.

Cuando ABC tuvo ocasión de hablar con 2K con motivo del lanzamiento del título de baloncesto para PS4 y Xbox One, la compañía ya expresó que las versiones de PS5 y Series X ofrecerán una experiencia de juego diferente. Entre las principales novedades destaca la inclusión de una nueva historia en el modo Mi Carrera en donde, por primera vez, el usuario contará con la opción de crear a una jugadora de la WNBA y convertirla en una estrella de la liga profesional estadounidense de baloncesto femenino.

El título estará disponible el día de lanzamiento de cada consola: 10 de noviembre en el caso de Xbox Series X y el 19 del mismo mes en el de PlayStation 5. Asimismo, aquellos que hayan adquirido la edición especial del videojuego, llamada Mamba Edition, para la actual generación de consolas contarán con la posibilidad de jugar a la obra de forma gratuita en PS5 y Series X.

Gears 5 ( los exclusivos de One y el Game Pass)

A pesar de las bondades del hardware y de su Game Pass, Xbox One no ha sido capz de aguantarle el pulso a PlayStation 4 en ventas. Ni por asomo. Según las últimas cifras, Sony ha conseguido vender más de 110 millones de unidades de su (todavía) actual sistema, mientras que la consola de Microsoft se ha quedado en torno a los 50 millones.

Teniendo en cuenta el actual anuncio de la compra de Bethesda, y que las reservas de Series X están complatamente agotadas, todo hace pensar que la nueva máquina de la empresa estadounidense correrá mejor suerte en el mercado. Esto permitirá que grandes videojuegos de la generación actual tengan una segunda vida gracias a la retrocompatibilidad. Pero también a la promesa de Microsoft de revisarlos y mejorarlos para su próxima plataforma. Algo que ocurrirá, entre otros, con « Gears 5».

La última entrega de la popular saga de disparos y coberturas desarrollada por The Coalition ofrece una intensa campaña de 15 horas, un modo multijugador que alarga la experiencia y una de las historias más emotivas de la franquicia. Microsoft ya ha anunciado que la revisión del título estará disponible en el Game Pass desde el día de lanzamiento de Series X. Allí compartirá espacio con las grandes franquicias de Bethesda, multiplataformas, indies y otros exclusivos de Xbox pertenecientes a cuatro generaciones diferentes. Desde el «Forza Horizon 4» hasta los primeros Halo pasando por «Fable». Todo por 9,99 euros al mes. Sin duda, la major opción que tiene el usuario para contar con un catálogo largo el día de lanzamiento de Xbox Series X o S.