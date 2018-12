Los 20 videojuegos más esperados de 2019

Days Gone

Se trata de un título de supervivencia en tercera persona a caballo entre «The Last of Us» y la serie de televisión «Hijos de la Anarquía». El título presentará un planteamiento abierto en donde los jugadores deberán recorrer un vasto mapa repleto de contenido y actividades.

La climatología dinámica y cambiante será un personaje más, dado que afectará al desarrollo de las misiones y la a forma de resolver los conflictos. Además, habrá que prestar atención a la gestión de recursos y munición al ofrecer un concepto de supervivencia que generará cierta tensión en muchas ocasiones.

Desarrollado por Sony Bend Studio, el título permitirá a los jugadores tomar el papel del otrora motero sin ley Deacon St. John. Vagabundo, cazarrecompensas y un vestigio errante de la humanidad. En un mundo devastado por una pandemia global, deberá evitar los campamentos «seguros» en plena naturaleza de los últimos supervivientes de la humanidad y preferirá jugársela por las carreteras.

Abientado en un volcánico Noroeste del Pacífico destruido, habrá que explorar un mundo arrasado por unos monstruos de origen humano conocidos como los «freakers». Luchar y avanzar por parajes inhóspitos en busca de suministros, recursos y, sobre todo, un buen motivo para seguir adelante será la columna vertebral del juego. La escabechina repleta de pólvora está garantizada.