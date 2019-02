Las mejores aplicaciones para ligar Para tener un encuentro fortuito, para encontrar el amor, para vivir una experiencia amorosa, los servicios de internet han venido adaptándose al entorno móvil

Ligar por alguna plataforma en internet está a la orden del día. Ya no asombra, como sucedía hace unos años, el hecho de que una pareja se conociera por un chat o una aplicación. Es algo habitual. Normal si cabe. Y, dada la digitalización de la sociedad, todo apunta a que va a ir a más en las próximas décadas. Aunque hay que desconfiar de ciertos grupos y situaciones, existen diversas plataformas que pueden resultar útiles para encontrar el amor.

Llega San Valentín y muchas parejas se disponen a celebrar el día de los enamorados: cenas, velas, flores y regalos serán la tónica dominante este próximo 14 de febrero. Pero para aquellos que no tienen con quien compartir este día, la tecnología se muestra como una aliada para conocer a gente y poder celebrar en pareja la fecha más «amorosa» del año. Estas son las diez aplicaciones más famosas para aquellos que se resignan a pasar San Valentín solos.

Con más de 2,5 millones de descargas en Google Play, Tinder es la aplicación reina para encontrar pareja. Tan solo necesitas una cuenta de Facebook para entrar, y esta herramienta analiza tus gustos y te muestra tus parejas potenciales, a las que podrás descartar o dar al «like».

Si se produce un «match» (las dos partes se gustan en su versión online), se abrirá un chat para poder profundizar un poco más. También se puede incluir el rango de distancia en el que deseas encontrar pareja, el género que buscas y la edad. Existen funciones «premium» de pago. como la posibilidad de tener más «superlikes», lo que incrementa las posibilidades de ligar; o la versión Tinder Plus, que permite cambiar de zona geográfica y conocer a gente por todo el mundo. Está disponible para iOS y Android.

En la estela de la anterior nace Lovoo, una aplicación que nos permite conocer a gente de nuestro alrededor con la que tengamos afinidad. La herramienta proporciona créditos diarios para interactuar con otras personas. Además, gracias a su radar busca posibles parejas con nuestros mismos gustos y podemos acceder a su perfil para saber de dónde son y su descripción física (color de pelo, de ojos, altura…). Si esa persona nos gusta, podremos «mandar un beso» para llamar su atención y abrir un chat para acercar posiciones. Está disponible para iOS y Android.

La novedad en Adopta un Tío es que son las chicas quienes mandan: ellas eligen (metiendo en su «carrito virtual») los chicos con los que les interesa hablar. gracias a diferentes hashtags como #hipster, #hippie, #punk… o a través de la geolocalización, para saber quiénes están cerca de ti, puedes acceder a los perfiles de los chicos. Además, incluye un asistente de voz (llamado «Sira»), que ayuda en las búsquedas. Los chicos, por su parte, pueden enviar «hechizos» para llamar la atención de una chica, pero deberán ser ingeniosos al momento de crear su perfil, para distinguirse de otros tíos y poder salir así de las estanterías. Está disponible para iOS y Android.

¿Nunca te ha ocurrido que, paseando por la calle, te has cruzado con alguien que te gustaba, pero no te has atrevido a decirle nada? Con Happn es posible. Esta aplicación de citas funciona por geolocalización: al estar cerca de otro usuario de esta herramienta, su perfil aparece en tu aplicación. incluso puedes revisarlo tiempo después gracias al «timeline», que informa sobre cuántas veces te has cruzado con esa persona, el lugar y la hora en que ocurrió. También existe la posibilidad de enviar un «like» secreto, que solo verá si también se siente interesado o interesada en ti. Incluso abre la posibilidad de jugar a «CrushTime», para adivinar cuál de los perfiles fue quien dio el «like» secreto. Está disponible para iOS y Android.

Una de las plataformas que más tiempo lleva en esto de las citas online es Badoo. Creada originariamente como página web, también posee una aplicación móvil. Con más de 340 millones de usuarios, continúa siendo gratuita y una buena opción para conocer gente. Además, ha introducido un sistema de verificación de perfiles, para evitar las cuentas falsas. Con esta herramienta se puede conocer gente de los alrededores, saber con quién te cruzas y planear «encuentros» a través del apartado correspondiente. Está disponible para iOS y Android.

Erigida como la opción «para solteros exigentes», Meetic te permite buscar seleccionando aquellos criterios que encajan con el tipo de persona que buscas (edad profesión, color de ojos, hobbies, etc.), hasta 17 diferentes. También contempla la opción «Carrusel», para onocer a gente de forma aleatoria, o la búsqueda por geolocalización, para encontrar solteros cercanos. Para los que quieran «contactos más personales», pueden ver y registrarse a Los Eventos de Meetic a través de la «app» y disfrutar de una actividad programada. Está disponible para iOS y Android.