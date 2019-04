La «app» es muy completa, ya que entre otras características se puede modificar el color de resaltado y seleccionar desde párrafos a páginas completas o consultar la definición de un término en particular.

Aunque no se disponga de lector de libros electrónicos es posible también consultarlos a través de una aplicación para dispositivos móviles. Es cierto que la pantalla capacitiva de estos terminales no ofrecen una calidad de lectura por encima de los convencionales eBook de tinta electrónica, diseñados y fabricados con este objetivo.

«Encontrar libros es muy sencillo: puedes buscarlos por título, categoría y/o idioma original.Si no sabes qué leer, puedes acceder a sus secciones What’s New y What’s Hot, donde podrás encontrar recomendacione s», relatan fuentes de Softonic, plataforma de descargas, aunque destacan que ofrece una interfaz poco moderna.

Una de esas aplicaciones imprescindibles para consumir libros digitales es Wattpad, aunque no está únicamente dirigida a consultar libros. Gracias a ella el amante de la lectura puede entrar en una comunidad en donde se generan intensos debates, incluso se puede establecer una relación con los mismos escritores.

Como no podía ser menos, la «app» establece la página donde justo la dejaste para no perderte ni una sola coma. Sincroniza tus marcadores, notas y partes resaltadas para que puedas seguir leyendo desde el dispositivo que elijas. Al permitir enlazar con cuentas de redes sociales se puede descubrir lo que están leyendo tus contactos.

Más de cinco millones de títulos se recogen dentro de esta aplicación, que funciona como plataforma para descargar (previo pago) las publicaciones que uno desee y leerlas posteriormente. Se puede optar por leer muestras por si acaso el libro en cuestión no convence.

Nubico

A esta «app» la denominan el «Spotify de los libros». Y no es para menos, puesto que su propuesta consiste en que a través de un pago por suscripción el usuario acceder a un amplio catálogo de libros y revistas de todos los géneros.

Lo hace con un sistema de acceso ilimitado, aunque puede ser que si te interesa un título en particular y éste no se encuentra disponible pues no se podrá consultar.

Uno de los aspectos positivos del servicio es que detecta los diferentes libros electrónicos que se dispone en la memoria del terminal o las distintas bibliotecas y reúne todo el contenido en un solo lugar.

La «app» permite también realizar búsquedas sobre los documentos, organizar por categorías los diferentes títulos, así como añadir marcas y notas en los párrafos. Como no podía ser menos, desde la propia herramienta se puede ajustar el brillo y cambiar el tamaño de letra.