WhatsApp deja de funcionar en estos teléfonos móviles a finales de octubre

Whatsapp avisa de los sistemas operativos que pronto no podrá soportar la última versión de su popular aplicación de mensajería, lo que condena a la mayoría de teléfonos móviles previos a 2014.

La última actualización de la aplicación de mensajes instantáneos no funcionará con los sistemas operativos anteriores a Android 4.1 , iOS 12 o KaiOS 2.5.

En todo caso, antes de dejar de admitir tu sistema operativo, Whatsapp envía notificaciones en la que te recuerda varias veces que debes actualizar el sistema operativo.

El problema reside en si tu dispositivo móvil no permite la actualización del sistema. En ese caso, no queda otra que cambiar de terminar para seguir utilizando la popular plataforma de mensajes.

Información de Whatsapp sobre dispositivos compatibles con Android

Los dispositivos de Android son compatibles mientras cumplan los siguientes requisitos:

- Ejecutan el sistema operativo Android 4.1 o una versión posterior.

- Pueden recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación.

«A fin de mantenernos al día con los avances tecnológicos más recientes, con regularidad dejamos de admitir sistemas operativos desactualizados para dedicar nuestros recursos a brindar compatibilidad con los más recientes», señalan en el portal de Whatsapp.

Información de Whatsapp acerca de los dispositivos compatibles con IOS

WhatsApp es compatible con iOS 12 o versiones posteriores, pero recomiendan usar la versión más reciente disponible.

Asimismo, la aplicación de mensajería indica los siguientes consejos para disfrutar de una mejor experiencia con el sistema operativo de Apple:

- «Usa la versión de iOS más reciente. Por favor, visita el sitio web de soporte técnico de Apple para obtener información sobre cómo actualizar el software de tu iPhone«.

- «No uses dispositivos liberados ni desbloqueados: No restringimos de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados. Sin embargo, debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones, no podemos ofrecer soporte si el iPhone tiene una versión modificada del sistema operativo«.

- «Tu teléfono debe tener la capacidad de recibir mensajes SMS o llamadas: Para configurar adecuadamente una nueva cuenta de WhatsApp, tu teléfono debe poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación. No admitimos la configuración de nuevas cuentas en dispositivos que solo funcionan con Wi-Fi».

Lista de dispositivos que no podrán utilizar Whatsapp

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend

MateHuawei Ascend G740

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Iphone 5, 5c y anteriores

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

ZTE V956 – UMi X2

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo