Probamos el Realme 14 5G: un móvil para jugar como en la Nintendo Switch

Los móviles han sustituido, sobre todo en el juego casual, a la consola, y Realme pretende dar el golpe sobre la mesa con el Realme 14 5G, un terminal económico pensado por y para los 'gamers' jóvenes. Esta apuesta no viene sola, la marca ... ha creado un combo que se llama 'The Ultimate Mobile Gaming Trinity', un nombre pomposo para un pack que incluye, además del móvil, un ventilador externo, un soporte y una batería portátil de 6.000 mAh. Todo para que nada te detenga en mitad de una partida de 'Call of Duty Mobile' o 'Free Fire'.

El Realme 14 5G destaca por una estética 'mecha', inspirada en el universo de los robots gigantes de la ciencia ficción japonesa. Líneas rectas, texturas industriales, y una parte trasera con un anillo LED que Realme ha bautizado como 'victory halo', que se ilumina con notificaciones o cuando ganas una partida. A nosotros nos ha encantado, por lo menos es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. La pantalla también cumple con nota, se trata de un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Pero, lo más interesante es su 'sampling rate' instantáneo de 1.500 Hz, que permite una respuesta táctil casi inmediata. Si juegas a videojuegos de disparos el añadido se nota bastante. Bajo el capó del móvil encontramos un procesador Snapdragon 6 Gen 4, lo que lo convierte en el primer terminal en Europa con este chip. No es un procesador de gama alta, pero rinde sorprendentemente bien, alcanza los 810.000 puntos en AnTuTu y mueve sin despeinarse títulos como 'PUBG Mobile' a 90 fps estables. En juegos menos exigentes, como 'MLBB' o 'Free Fire', puedes llegar hasta los 120 fps, lo que te da una ventaja real si estás compitiendo. El pack incluye un ventilador externo, un soporte y una batería portátil de 6.000 mAh abc La cámara es donde el Realme 14 5G ha dejado unas prestaciones básicas, con un sensor de 50 MP con estabilización óptica y una frontal de 16 MP. Cumple sin grandes alardes. El objetivo de este terminal es claramente el 'gaming', aunque las aplicaciones de IA añaden algunos trucos como 'AI Eraser' para borrar personas en segundo plano en fotos, y el ajuste de escena. La cámara no es deslumbrante, pero cumple perfectamente su función, incluso de noche las imágenes son correctas. Imagen tomada con la cámara principal abc La autonomía sí que es uno de los puntos fuertes. Con 6.000 mAh, el Realme 14 5G aguanta más de 10 horas de juego continuo o casi 18 horas de reproducción de vídeo. Además, incluye carga rápida de 45W y algo que pocos móviles de este rango tienen: la posibilidad de alimentar el móvil directamente con el cargador sin pasar por la batería. Esto evita el sobrecalentamiento y alarga la vida útil del teléfono si sueles jugar mientras cargas. El Realme 14 5G viene con el GT Mode al que ya nos tiene acostumbrados Realme, que maximiza el rendimiento durante las partidas. También incluye mejoras asistidas por IA como AI Ultra Touch Control y AI Motion Control, que permiten controles más sensibles y hasta movimientos por giroscopio al estilo de la Nintendo Switch. A nivel térmico, cuenta con una cámara de vapor de 6.050 mm², una de las más grandes del segmento, y materiales de disipación tipo HyperTherm Graphite. En la práctica, se traduce en un móvil que se calienta algo menos durante el juego, aunque es algo difícil de probar. El Realme 14 5G no llega solo, lo acompaña lo que Realme denomina como su «trinidad gaming»: una batería externa de 6.000 mAh, un ventilador de refrigeración trasero y un soporte plegable para las largas sesiones de juego. A nivel práctico, el ventilador ayuda a que el móvil no se caliente cuando jugamos, el soporte mejora la ergonomía cuando usamos un mando Bluetooth, y la batería extiendes las horas de juego. Todo ello en un paquete muy vistoso, y muy bien diseñado. El Realme 14 5G, por 299 euros en oferta de lanzamiento, es una propuesta muy sólida para quien quiera jugar sin dejarse un dineral en el móvil. El Trinity Pack que lo acompaña no es sólo marketing, funciona, aporta y tiene sentido para las largas sesiones de juego. Pero si buscas una cámara de primer nivel, sonido premium o acabados de lujo, no es tu terminal.

