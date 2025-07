Nothing presenta el Phone (3), su primer 'flagship verdadero'

Hasta ahora, la firma con sede en Londres Nothing se había dedicado a lanzar 'smartphones' de gama media aunque, eso sí, totalmente diferentes a cualquier otro móvil del mercado. Diseños transparentes, juegos de luces en la parte trasera para dar notificaciones y avisos... Una inconfundible y original 'estética Nothing' que se ha ido ganando de año en año el favor de un número cada vez mayor de consumidores, hasta superar, desde su fundación en 2020, los siete millones de dispositivos vendidos (entre móviles y auriculares). Un éxito al que la firma ha respondido con terminales siempre diferentes en cuanto a diseño y funcionalidades, pero también cada vez mejor equipados en cuanto a procesadores, cámaras, baterías y hardware en general. Sin ir más lejos, el Phone (2) de hace dos años no tenía nada que ver en cuanto a prestaciones con el Phone (1) del año anterior.

Curiosamente, y aunque tocaba, el año pasado Nothing no lanzó su nuevo y esperado Phone (3). En vez de eso, la firma reforzó su oferta el pasado mes de marzo con un Phone (3a) que, a modo de aperitivo, ya apuntaba maneras, con grandes mejoras en el apartado fotográfico. A lo cual se añadió una nueva línea económica, representada por el CMF Phone 1, donde CMF define los tres puntos fuertes de la serie: Color, Material y Finish (Acabado). El propio Carl Pei, CEO de Nothing, confirmó por aquél entonces que aún no estaban listos para el nuevo Phone (3), y que habían decidido tomarse más tiempo para integrar capacidades de inteligencia artificial y ofrecer la mejor experiencia de usuario posible en su nuevo buque insignia.

Ahora, el momento ha llegado, y Nothing acaba de lanzar su nuevo Phone (3), un terminal que la propia marca define como su primer 'flagship verdadero'. Un smartphone que no solo supone una evolución del modelo anterior, sino una auténtica revolución en el modo en que interactuamos con nuestros teléfonos móviles.

Un diseño que habla

Nada en el Phone (3) es fortuito; cada curva, cada transparencia y cada luz están pensadas y cumplen una misión concreta. Su apuesta por la estética transparente, desde luego, permanece, aunque es obligado decir que la interfaz Glyph alcanza en este nuevo modelo una nueva dimensión. En cuanto a diseño, el Phone (3) es una fusión audaz de geometría agresiva y módulos refinados, inspirado, según la marca, en la arquitectura moderna. La disposición de sus tres columnas en la parte trasera busca una armonía visual, mientras que los bordes, ahora más redondeados, prometen una ergonomía mejorada.

Los marcos frontales han adelgazado hasta los 1,87 mm, un 18% más finos que en el anterior Phone (2), lo que hace que su pantalla sea aún más inmersiva. Pero la verdadera estrella del espectáculo no está en la parte delantera, sino en la de atrás. Ahí, en la esquina superior derecha, encontramos Glyph Matrix, una pequeña pantalla circular monocroma, formada por 489 micro-LED que, lejos de ser un mero capricho estético, ha sido diseñada para ser, a la vez, inteligente y expresiva. De hecho, es capaz de hacer incluso más cosas que la antigua interfaz Glyph, a la que sustituye, reforzando el clásico objetivo de Nothing de reducir la dependencia de la pantalla principal. La mini pantalla es dinámica y forma símbolos y gráficos abstractos con sus micro leds, que van mostrando las distintas funciones y usos.

De este modo, las notificaciones de cada aplicación, las alertas por contacto o los indicadores de progreso en tiempo real cobran una nueva vida. Además, se introducen los Glyph Toys, una extensión lúdica de la Glyph Matrix que añade herramientas rápidas y minijuegos como un espejo, reloj digital, cronómetro o indicador de batería. Incluso se han co-creado ideas con la comunidad de usuarios, dando lugar a mini apps como 'Magic 8 Ball' y 'Nivelador', accesibles desde el nuevo botón Glyph, que también está en la parte posterior y que, además de añadir interacción, permite cambiar las matrices y widgets que se van mostrando en el círculo.

Por si fuera poco, Glyph Matrix sirve también como linterna, o para mostrar el volumen... Le acompaña, además, una pequeña luz roja (desactivable) que a modo de guiño a las antiguas cámaras de vídeo, parpadea al grabar imagen o voz. En definitiva, la parte trasera del nuevo Phone (3) abre las puertas a una experiencia de uso totalmente nueva. Próximamente, una nueva función permitirá, al mantener pulsado el botón Glyph, ver el nombre o número del contacto durante una llamada.

A estas características exclusivas se une el uso de materiales premium y la mejora del grado de protección a IP 68 (certificación que garantiza la resistencia al polvo y que permite sumergir el móvil hasta una profundidad de 1,5 metros durante un máximo de media hora). Una gran mejora con respecto al IP64 del Phone (3a) Series.

Rendimiento

En el corazón del Phone (3) late el nuevo procesador Snapdragon 8s Gen 4. Este chip, fabricado con tecnología de 4nm, no solo garantiza un rendimiento sin precedentes, sino que es un claro indicativo de la ambición de Nothing por competir en la liga de los grandes. Consta de una CPU de ocho núcleos, con velocidades de hasta 3,2 GHz y un procesador gráfico Qualcomm Adreno 825 que garantiza imágenes siempre fluidas y sin retardos. La Unidad de Procesamiento Neural (NPU), por su parte, confiere al terminal unas capacidades de IA que no tienen precedentes en la marca. Las cifras hablan por sí solas: un 36% más de potencia de CPU, un 88% de mejora gráfica, un 60% más de velocidad en tareas de IA y un 125% más en reconocimiento de imágenes en comparación con el anterior Phone (2).

La apuesta por la inteligencia artificial en el Phone (3) no es una mera adición, sino una integración pensada y natural, en contraposición a lo que Carl Pei describe como una «adición apresurada» de IA en la industria. Nothing OS 3.5, basado en Android 15 (con actualizaciones garantizadas a Android 16 y OS 4.0 en el tercer trimestre de 2025, además de 5 años de actualizaciones de Android y 7 años de parches de seguridad), busca una experiencia rápida y fluida, centrada en la utilidad y en un diseño único.

Una IA bien pensada

Entre las funciones clave impulsadas por IA destaca Essential Search, un buscador universal al que se accede con solo deslizar hacia arriba la pantalla de inicio y que es capaz de encontrar contactos, fotos, archivos... y de ofrecer respuestas rápidas sobre el tiempo o eventos concretos. Flip to Record, por su parte, permite transcribir y resumir reuniones con solo mantener pulsado Essential Key, un nuevo botón físico situado en el lateral derecho, y voltear el móvil boca abajo.

Todo ello dentro de un nuevo entorno, Essential Space, que Nothing describe como una 'segunda memoria', un espacio privado para guardar ideas, notas y contenido organizado por IA, y que, según la firma, ya es utilizado semanalmente por uno de cada cinco usuarios del anterior Phone (3a), que ya incluía esta característica. El acceso a Essential Space se lleva a cabo a través del citado botón Essential Key. Si lo pulsamos una vez, el terminal captura la pantalla o envía una foto desde la aplicación de la cámara directamente a Essential Space. Una pulsación larga y se grabará una nota de voz, lista para ser transcrita en el dispositivo. Una doble pulsación, desde cualquier lugar, nos lleva directamente a Essential Space.

Cámaras de nivel profesional

El nuevo Phone (3) tampoco escatima en el apartado fotográfico, y a falta de un análisis a fondo del terminal, que dejamos para las próximas semanas, la firma asegura que su nuevo sistema de cámaras es capaz de conseguir primeros planos nítidos con zoom óptico x6 sin pérdida alguna, fotografías increíbles con poca luz gracias a un sensor principal de 1/1.3», y grabar vídeo en calidad 4K a 60 fps con gran nitidez y estabilización óptica total en todas las lentes. Además, incluye ajustes predefinidos desarrollados junto a fotógrafos profesionales para lograr un acabado 'cinematográfico' al instante.

Por primera vez en Nothing estamos ante una triple cámara trasera y una frontal equipadas, todas ellas, con sensores de 50 megapixeles. Hablamos de un sensor principal de 24 mm, acompañado por un gran angular con 114 grados de apertura y un teleobjetivo periscópico con un zoom óptico de x6 que es capaz, como hemos dicho, de hacer fotos sin pérdidas y que aumenta hasta x60 en digital, pero que al mismo tiempo es capaz, gracias a las siete capas de la lente, de actuar como macro.

Pantalla y batería

La pantalla del Phone (3) es la más brillante y nítida de Nothing hasta la fecha: un panel AMOLED flexible de 6,67 pulgadas, con una resolución de 1.260 x 2.800 píxeles y una densidad de 460 píxeles por pulgada. La pantalla alcanza un brillo de hasta 4500 nits, lo que asegura la visibilidad en cualquier condición de luz. La tasa de refresco es adaptativa, de 30 a 120 Hz, y la respuesta táctil de 1000 Hz promete una experiencia suave y sin saltos al navegar o deslizar la pantalla. El ratio de pantalla es del 92,89%, una cifra más que respetable y a la altura de la competencia.

En cuanto a la autonomía, el Phone (3) incorpora una batería de 5.150 mAh con tecnología silicio-carbono, la mayor de la firma hasta ahora, que según la marca es capaz de superar los dos días de uso. Una vez más, habrá que probarlo. La carga rápida por cable de 65W permite una carga completa en solo 54 minutos, y es compatible con carga inalámbrica de 15W. Si bien el Phone (3a) y (3a) Pro ya contaban con baterías de 5000 mAh y carga rápida de 50W, el Phone (3) mejora esas capacidades. La resistencia de la batería a lo largo del tiempo también es un punto a tener en cuenta. Nothing, de hecho, asegura que mantiene más del 90% de su capacidad máxima después de 1.200 ciclos de carga, lo que equivale a unos 3 años y 4 meses de uso diario.

La firma, por supuesto, no olvida su compromiso con la sostenibilidad. El Phone (3) presume de una huella de carbono de 51.3 kg CO2e, la más baja de cualquier teléfono Nothing. Lo cual se logra mediante el uso de aluminio 100% reciclado en el marco central, estaño 100% reciclado en seis placas de circuito, más del 85% de acero reciclado en varias piezas y más del 60% de piezas de plástico de origen sostenible. El embalaje es 100% libre de plástico y utiliza un 60% de fibra reciclada, además de la reducción de emisiones por el uso de energía renovable en la fabricación.

Precio y disponibilidad

El nuevo Nothing Phone (3) se podrá reservar desde el 4 de Julio en la página web de Nothing y su venta oficial comenzará el 15 de Julio. El terminal llegará en dos configuraciones: 12 GB RAM + 256 GB almacenamiento a un precio de 799 euros; y 16 GB RAM + 512 GB almacenamiento por 899 euros.

Un precio, desde luego, elevado, y que coloca por primera vez a la firma en un segmento extraordinariamente competitivo y dominado por auténticos pesos pesados de la tecnología. Habrá que ver si la originalidad del diseño y las nuevas experiencias de usuario del Phone (3) son suficientes, o no, para animar a los consumidores a apostar por este terminal.

