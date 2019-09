Presentación del iPhone 11 | Apple Keynote en directo

Actualizar

19.13Presentan otro juego, «Annapurna». También muy colorido, en el que se el que el protagonista se desliza en skate. Se anuncia, además, que la suscripción tendrá un precio de 4,99 dólares al mes y será lanzado el 19 de septiembre. El primer mes será gratuito

19.05Se está presentando el Apple Arcade. Afirman que contará con 100 juegos y estará disponible mediante una subscripción. Será compatible con iPhone, iPad y Mac. Su primer gran lanzamiento será desarrollado por la nipona Konami y se llamará «Frogger in Toy Town», un plataformas muy colorido.

19.02Arranca la Keynote 2019 en Cupertino. La gente aplaude mientras el CEO de Apple, Tim Cook sube al escenario y da los buenos días y la bienvenida

18.55El streaming ya ha empezado, aunque por el momento lo único que se escucha es música

18.30Aunque el 5G ya está disponible, y cada vez son más las compañías que se animan a desarrollar dispositivos compatibles con la nueva red, todas las filtraciones apuntan que Apple no se subirá al carro. Al menos hasta 2020.

18.20Otro de los rumores más fuertes es la presentación de las llamadas «Etiquetas de Apple». Una interesante funcionalidad, la verdad. Si se cumplen los pronósticos, se tratará de una medida de seguimiento para localizar objetos. Tendrá forma de pequeño disco que se puede colocar o adherirlo en los objetos que se quiera. Se vinculará a la aplicación «Find My de Apple». Es una idea popularizada por su rival Tile, pero ahora es posible que se haga real.

18.05Por primera vez en la historia del iPhone, la presentación de los nuevos modelos podrá seguirse en directo de forma gratuita y desde todo el mundo por YouTube, a partir de las 10.00 hora de California (19.00).

18.00Aunque se espera que el iPhone 11 presente pocas novedades en cuanto al diseño más allá del marco cuadrado para la cámara posterior, sí se especula con que el modelo sucesor del iPhone XR (el más económico de la gama) esté disponible en nuevos colores como verde y lavanda.

17.55Apple podría seguir el camino marcado por Google -gran dominador en este campo con su línea de teléfonos Pixel- y mejorar sustancialmente la calidad de las fotografías y los vídeos con un sistema de edición de imagen mediante inteligencia artificial que, por ejemplo, mejorase la calidad en situaciones de poca luz o cuando se usa «zoom».

17.50Uno de los rumores en los que más coinciden todos los medios especializados es en que el nuevo iPhone tendrá una cámara posterior de triple lente situada en un marco cuadrado, con teleobjetivo de 12 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y super gran angular también de 12 megapíxeles. Esta es, sin duda, la gran expectación del terminal.

17.45Siguiendo la estela del año pasado, la empresa de Cupertino sacará tres versiones distintas (con distintas capacidades y a distintos precios) de su nuevo modelo de teléfono, e incluso podría sorprender con una cuarta línea mucho más barata que rondase los 450 dólares.

Good morning from Cupertino! See you soon!☀️#shotoniPhonepic.twitter.com/hDzQjwdmRg