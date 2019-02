La peculiar historia de un hombre que descubrió un ordenador Apple treinta años después que aún funciona

En plena era de la obsolescencia programada, en ocasiones se producen casos en los que es posible creer en la gran durabilidad de algunos productos. La mayoría, no obstante, pertenecen al pasado. Es lo que le ha sucedido a un hombre que encontró en su desván un ordenador de Apple de hace treinta años, el Apple IIe, lanzado oficialmente en 1983 por el gigante de la tecnología. Lo más curioso es que el equipo, pese al tiempo transcurrido, se encontraba en estado funcional.

Un profesor neoryorquino que se hace llamar John Pfaff comentó la anécdota en su perfil en la red de micromensajes Twitter, quien ese reencontró con este equipo en un trastero en la casa de sus padres. Estaba, incluso, en funcionamiento conectado a la red eléctrica hasta el punto que la pantalla solicitaba al usuario si desaba «restaurar un juego guardado».

Pfaff, sin pensárselo dos veces, decidió seguir los pasos y restaurar el juego guardado de «Adventureland», una experiencia de comandos de textos lanzado para microcomputadoras por Scott Adams en 1978. «Debe de tener unos treinta años; yo tengo 10 años otra vez», declaró emocionado. Además de localizar algunos programas almacenados en los disquetes, Pfaff encontró copias guardadas de sus trabajos de la escuela secundaria y una nota de su padre, quien falleció el pasado año.

Oh.

My.

God.



An Apple IIe. Sat in my parents’ attic for years. Decades.



And it works.



Put in an old game disk. Asks if I want to restore a saved game.



And finds one!



It must be 30 years old.



I’m 10 years old again. pic.twitter.com/zL7wWxOo36