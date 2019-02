Llega a España Echo Show, el octavo dispositivo de Amazon con Alexa Dispone de una pantalla de 10.1 pulgadas y dos potentes altavoces y es posible incluso reproducir películas

La familia de dispositivos Echo, de Amazon, tiene a partir de ahora un nuevo miembro. Se llama Echo Show, cuenta con una gran pantalla HD de 10.1 pulgadas y acaba de llegar a España, donde podrá adquirirse a partir del próximo 27 de febrero por un precio de 229, 99 euros.

De este modo, Echo Show se convierte en el octavo dispositivo Alexa lanzado por Amazon en nuestro país. Más grande y pesado que los anteriores, tiene sin embargo la ventaja de su gran pantalla, su sistema integrado de ocho micrófonos y sus potentes altavoces, equipados con sistema Dolby y cuyo sonido resulta, según afirma Pedro García, responsable para Alexa en España, «de una calidad comparable a del Echo Plus». Hasta ahora, el único dispositivo Alexa con capacidades de vídeo era el pequeño Echo Spot (con una pantalla circular de apenas 6,35 centímetros y 480 x 480 píxeles de resolución). Nada que ver con el nuevo dispositivo.

Y no es que Echo Show sea capaz de hacer algo que los demás integrantes de la familia Echo no puedan. No. Hace exactamente lo mismo. Solo que, precisamente gracias a la pantalla de 10,1 pulgadas y a los altavoces, muchas de las funciones tradicionales de Alexa se ven ahora enriquecidas con imágenes de una excelente calidad. Basta con hacer una videollamada para darse cuenta, o seguir una receta de cocina acompañada de imágenes claras y bien reconocibles. Con este equipo es posible, incluso, ver series y películas de Prime Video en una calidad más que aceptable.

La matriz de ocho micrófonos integrados (en la parte superior del dispositivo) permite que Echo Show sea capaz de escucharnos, y de entendernos, venga de donde venga nuestra voz, incluso si se está reproduciendo música y tenemos el volumen muy alto. Además, si disponemos de algún otro dispositivo Echo en casa, Alexa usará el sistema ESP (Echo Spatial Perception), para responder a nuestras preguntas desde el dispositivo ue tengamos más cerca en ese momento.

Un detalle importante es que Echo Show lleva integrado un controlador de hogar digital, capaz de detectar al resto de los dispositivos inteligentes del hogar sin necesidad de un «hub» externo. De esta forma, podremos conectar el «videoaltavoz» a cualquier aparato inteligente sin necesidad de usar dispositivos intermedios.

Igual que el resto de dispositivos de la familia, el nuevo Echo Show incluye, también, un botón físico de Mute, que deshabilita electrónicamente tanto los micros como la cámara y garantiza, en el momento que lo deseemos, nuestra privacidad. En palabras de Pedro García, pulsar el botón de Mute equivale a «cortar los cables» del dispositivo, que se queda «sordo y mudo» hasta que lo volvamos a activar.

En cuanto a las videollamadas, es posible realizarlas con otros dispositivos Alexa (de Echo a Echo, o a la aplicación Alexa del teléfono móvil), pero en apenas unos meses Amazon terminará de cerrar su integración son Skype, de forma que podremos llamar también a cualquier número de teléfono fijo o móvil, aunque nuestro interlocutor no tenga ningún dispositivo Alexa.