GoPro HERO7 Black manda al baúl de los recuerdos el estabilizador

GoPro no tiene rival en lo que a cámaras se refiere. Y lo sabe. Aún así, la compañía no puede permitirse el lujo de tropezar de nuevo, como le ha pasado con los drones, y, una vez más, sorprende. Prepárate y ve bajando al trastero para guardar el estabilizador. Ya no te hará falta.

HERO7 Black es la nueva cámara estrella de la compañía, que acaba de renovar su línea de productos, y que estrena una nueva característica, HyperSmooth. Se trata del mejor sistema de estabilización de vídeo nunca antes integrado en una cámara, de tal manera que podrás grabar como un auténtico profesional y sin la necesidad de tener que invertir en un estabilizador. Además, el sistema HyperSmooth funciona bajo el agua, a grandes alturas o con mucho viento.

La cámara también incorpora un nuevo modo de vídeo, llamado TimeWarp: aplica a los vídeos un filtro de alta velocidad tan fluido que parece magia. Además, la HERO7 Black es la primera cámara GoPro capaz de transmitir en directo, lo que permite a los usuarios compartir automáticamente y en tiempo real sus vídeos en Facebook, Twitch, YouTube, Vimeo y demás plataformas.

Un audio mejorado, fotografías en modo retrato, detección de caras, sonrisas y escenas, control de voz, zoom táctil o cámara ultralenta, son otras de las características de la nueva HERO7 Black cuyo precio es de 429,99 euros.

Familia HERO

Junto a ella, como siempre, no podían faltar la HERO7 Silver y la HERO7 White para completar la familia HERO, diseñadas para usuarios de nivel básico y medio.

La HERO7 Silver 4K (329,99 euros) y la HERO7 White 1080p (219,99 euros) son robustas, pequeñas y sumergibles hasta 10 metros. Usa comandos de voz para decirle qué hacer o simplemente pulsa el obturador y la cámara se encenderá y fotografiará el momento automáticamente. Ambas cuentan también con un sistema de estabilización de vídeo mejorado.

Todas las cámaras estarán disponibles en las tiendas a partir del 27 de septiembre.