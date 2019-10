Memojis: así puedes crear tu propio emoticono y triunfar en WhatsApp La aplicación de mensajería de Facebook es compatible con esta funcionalidad ideada por Apple, que permite a sus usuarios diseñar sus emojis

R.Al. @abc_tecnologia Madrid Actualizado: 11/10/2019 02:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los emojis se han convertido en una de las formas de comunicación más empleadas en redes sociales. Especialmente entre los más jóvenes. Y es que, ¿quién puede decir que no ha mandado jamás la clásica cara con corazones por ojos cuando le escriben algo que le gusta? ¿o el brazo marcando biceps cuando está trabajando o concentrado en algo? WhatsApp, que en estos momentos está desarrollando un modo oscuro, no es ajeno a esta moda. Y exactamente lo mismo ocurre con Apple. La tecnológica de Cupertino lanzó hace tiempo una funcionalidad que permite al usuario crear emoticonos en los que se recoge su rostro. A cada cual más desternillante.

Lo primero que hay que dejar claro es que, en estos momentos, la funcionalidad solo es compatible con dispositivos que cuenten con iOS 13. Esto implica que si el suyo no es compatible con la última actualización de software de la empresa de la manzana, no podrá fabricar su propio emoticono a través del servicio de Apple. Aunque existen otras páginas en las que lo puede hacer, y que también sirven en caso de que su terminal sea Android, donde los memojis no están disponibles al tratarse de un desarrollo propio de los de Cupertino.

Una vez que haya creado su memoji, podrá emplearlo en aplicaciones como WhatsApp, donde el concepto se ha vuelto muy popular desde su reciente implantación, el servicio de mensajes de Apple o Facetime. Si en su caso, es propietario de un iPhone X o 11, podrá crear también animojis. Un versión de los memojis que incorporan la voz del usuario y la posibilidad de reflejar las expresiones faciales de este en forma de emoticono. Para ello, Apple emplea la tecnología de reconocimiento facial instaurada en sus últimos dispositivos.

Así puedes diseñarlo

Lo primero que se debe hacer es abrir «Mensajes». Una vez haya hecho eso, deberá pulsar sobre el icono de «Nuevo Mensaje», que aparece recogido como un bolígrafo encima de un papel en la esquina superior derecha.

Llegados a este punto, podrá observar que, justo encima del teclado, hay diferentes iconos, como el de «Fotos» o el de «Música». Deberá hacer «click» sobre el tercero, en el que aparecen tres caras con forma de emoticono. Tras esto, verá como se despliegan diferentes «stickers». Para comenzar a diseñar su propio memoji, tendrá que pulsar encima del símbolo de «+» que aparece a la izquierda.

A la hora de diseñar el memoji, el usuario cuenta con varias opciones de personalización. Lo primero que debe hacer es seleccionar el color de la piel. Tras esto, puede pasar a editar el «Peinado», las «Cejas», los «Ojos», la «Cabeza», la «Nariz», la «Boca», las «Orejas» y el «Vello facial». También puede añadirle a su emoticono «Gafas» y «Prendas para la cabeza», como un gorro, un sombrero o un gorra.

ABC

Cada una de las opciones anteriores cuenta con varias posibilidades de edición. Por ejemplo, en «Nariz», en «Orejas» y en «Boca» se pueden añadir pendientes, piercings e, incluso, un corrector bucal o un diente de oro. En el apartado «Orejas» también se puede añadir unos Air-Pods o un sonotone.

Una vez haya terminado de editar todas las opciones, deberá hacer click sobre «OK» y se quedarán guardados todos los resultados.

ABC

Este es el camino que recomienda Apple para crear un memoji, a pesar de ello también es posible crear nuestro propio emoticono desde la aplicación de WhatsApp.