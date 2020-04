Una red de perfiles falsos en Facebook viraliza los mensajes del Ministerio de Sanidad Estas actividades, detectadas en el perfil oficial del ministerio, incumplen las normas de las redes sociales

La batalla ideológica se lleva librando en internet desde hace varios años. Un toma y daca muy rentable a nivel político; por poco dinero se puede crear una campaña capaz de desprestigiar o ensalzar una figura pública. En plena polémica sobre una posible intervención del Gobierno para controlar los bulos en internet, se ha descubierto este lunes un centenar de perfiles falsos en el perfil institucional del Ministerio de Sanidad en Facebook que promueven interacciones del Gobierno para viralizar sus publicaciones sobre la crisis del coronavirus. Por el momento se desconoce el alcance total y los posibles autores, pero se ha podido comprobar la presencia de casi un centenar de estas cuentas «fake». La multinacional estadounidense ha abierto una investigación.

Este diario ha podido investigar una serie de actividades dentro de este servicio digital de carácter sospechoso y ha comprobado que muchos perfiles que forman parte de su comunidad de usuarios tienen el mismo modus operandi. La primera señal de alarma se produjo este fin de semana cuando se detectó casi un centenar de perfiles cuyas imágenes son chicas aparentemente jóvenes, sin verificar, sin apenas información personal, sin publicaciones realizadas y que tienen la misma fecha de actualización de foto: el 17 de abril. Es la misma fecha en la que se publicó un vídeo de Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias, que tiene registrados más de 47 mil reacciones y unos 7.700 comentarios. En otros vídeos publicados en Facebook sucede lo mismo: decenas de perfiles cuya modificación de imagen registra las mismas fechas. Son muchos y muy variados con nombres como Julia Noyes, Brittany, Helena Montanari, Illiana Shimkus, Macie Joos... Alguno de los cuales ha venido desapareciendo tras esta denuncia.

Expertos en seguridad informática y en comunicación política consultados por este diario creen que se trata de comportamientos sospechosos que pueden indicar que se trata del modus operandi empleado por grupos y agencias de marketing político para crear perfiles falsos. Igualmente sospechoso es que si se realiza una búsqueda del nombre y apellidos en Google no aparecen referencias a nadie. Aunque es sospechoso, por el momento no existen evidencias de que esté detrás el Gobierno. El uso de perfiles falsos incumple las reglas de las principales plataformas.

«Se ven ciertas cosas comunes», relata Lorenzo Martínez, experto en seguridad informática de Securízame, quien considera, no obstante, que «otra cosa es que esto permita o no identificar qué "bando" es el que lo ha hecho porque puede haber sido uno afín al Gobierno para darle reconocimiento a Fernando Simón… pero también del "bando contrario" para que parezca que ha sido el Gobierno». Alex Comes, experto en comunicación política y director de estudios en Labase, apunta en declaraciones a ABC que esta serie de actividades «se ajusta perfectamente» al modus operandi de los perfiles falsos.

«Al final es algo tan sencillo como que cualquiera puede crear un perfil falso. La mayoría utiliza imágenes de bancos de imágenes y suelen utilizar nombres como estand. El problema es que en Facebook, a diferencia de Twitter, no es tan fácil determinar de una manera más estadística la actividad real que tienen por las limitaciones de privacidad. Si un perfil no tiene ningún tipo de foto de realidad y solo se dedica a subir publicaciones donde la procedencia es la misma y a comentar en las mismas publicaciones, blanco y en botella», explica.

La tecnología detrás de Facebook fomenta el número de interacciones realizadas a las publicaciones para otorgarle una mayor visibilidad en el «news feed» o muro de actualizaciones que ejerce de escaparate de bienvenida a los usuarios. «El funcionamiento es igual que las granjas de bots en Twitter: es tener unos perfiles que generen interacciones, compartir publicaciones para que el alcance de la publicación sea mayor. El propio algoritmo de Facebook premia aquellas publicaciones que tienen más interacción y aumentan la visibilidad al resto de usuarios», sostiene.

Técnicas empleadas en política

Se trata de unas técnicas que se han utilizado en el pasado a nivel mundial. Los principales partidos españoles han incorporado este tipo de metodología en sus estrategias de comunicación. Recientemente, Twitter y Facebook suspendieron, según informaron ambas compañías en un comunicado, un total de 359 cuentas atribuidas al PP dedicadas a potenciar la opinión pública artificialmente en las semanas anteriores a la convocatoria electoral del 28A y a aumentar la interacción mediante «comportamientos de spam».

Trabajos en internet que en determinadas ocasiones se pagan por encima de los cien mil euros, según estimaciones de expertos. Y en el mundo del marketing digital hay muchas otras prácticas para intentar camuflar propaganda y apoyo a un candidato para simular espontaneidad. Es una técnica conocida en el sector como «astroturfing». Un mercado negro que se extiende bajo la opacidad. Rara vez se reconoce públicamente. Hay incluso servicios como «compra-seguidores» que permite desde 39 euros sumar hasta mil nuevos seguidores en una página de Facebook.