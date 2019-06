Tony Jin Yong, CEO de Huawei España «Huawei no espía porque ni gestiona ni almacena los datos que circulan en la red» Tony Jin Yong, CEO de Huawei en España, reseña que la compañía fabrica la infraestructura de la red de telecomunicaciones pero es el operador el que la despliega y «gestiona el dato del usuario» Asegura que todos los teléfonos vendidos, almacenados así como las gamas que ya han sido lanzadas «van a seguir recibiendo con normalidad no solo todas las actualizaciones de Google, sino todos los parches de seguridad»

Huawei forma parte de la «Entity List» de EE.UU. desde el pasado 16 de mayo. Se trata de la popular «lista negra» impulsada por el gobierno de Donald Trump que prohíbe a las empresas nacionales establecer cualquier tipo de acuerdo comercial con el gigante de telecomunicaciones por cuestiones de ciberseguridad. Y entre ellas, se encuentra Google. Tony Jin Yong, CEO de Huawei en España, habla en exclusiva con ABC, primer diario que entrevista al responsable desde que Trump anunciara el veto.

EE.UU. acusa a Huawei de «espionaje», es decir, de estar al servicio del Gobierno chino mediante la instalación de puertas traseras en sus dispositivos. Al mismo tiempo, Huawei es líder en 5G. ¿Cree que es el 5G la verdadera razón del veto?

Todas las alegaciones que se han hecho por parte del Gobierno de EE.UU. no tienen base alguna ni evidencia. Son especulaciones. Y todo se debe a razones geopolíticas. No acepto estas acusaciones sin hechos ni evidencias. Huawei ha sido siempre una compañía abierta, dispuesta a discutir y cooperar, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, área que hay que evaluar desde el punto de vista técnico porque es un asunto clave. De hecho, recientemente hemos inaugurado un Centro de Ciberseguridad en Bruselas que es un ejemplo más de nuestra voluntad para que en la industria, de forma conjunta, llevemos a cabo mejores prácticas en esta materia.

Las alegaciones por parte de EE.UU. son, en realidad, una excusa para bloquear a Huawei por dos razones. La primera es la guerra comercial y, la segunda, el despliegue del 5G. Nosotros no operamos en EE.UU. en la infraestructura de redes de telecomunicaciones. Y ya se sabe que el país irá con retraso en el desarrollo de esta nueva tecnología. De ahí las acusaciones hacia la compañía que, repito, no están basadas en hechos.

Pero hay algo muy importante a tener en cuenta: ¿Quién gestiona o maneja los datos? Los proveedores de redes construyen la red pero luego es el operador el que lleva a cabo el despliegue. Es decir, Huawei fabrica la infraestructura de la red de telecomunicaciones pero es el operador el que la despliega. Por eso es muy importante tener presente que Huawei no es quien ostenta ni gestiona los datos que circulan sobre la red. Quien gestiona y almacena esos datos es el operador de telecomunicaciones. Es muy importante diferenciar quién fabrica la red a quién gestiona el dato del usuario. Huawei es un proveedor de infraestructuras que nunca ha gestionado esos datos. Por tanto, ¿quién está haciendo realmente un posible espionaje? Desde luego Huawei no porque no maneja la información para poder hacerlo.

Es muy importante también recordar que nosotros hemos puesto a disposición de la administración pública el testeo del código fuente de la tecnología de Huawei y no se han encontrado «backdoors» o puertas traseras en nuestros productos. Y estos son realmente los hechos. En la compañía no se ha detectado incidencia alguna de ciberseguridad, mientras que en otros casos, de otras compañías, no ha sido así.

¿Es Huawei una empresa preocupada por la ciberseguridad?

Es un reto común de toda la industria. Y para nosotros es una prioridad que abordamos en toda la cadena de suministro, en la que se aplican protocolos muy estrictos para que los equipos sean seguros y fiables. Huawei también participa en diferentes organizaciones de estándares internacionales. En concreto, en más de 400. Por tanto, estamos abiertos al diálogo, a la discusiones técnicas, y llevamos a cabo una inversión significativa en dicha materia.

Más de 1500 operadores de telecomunicaciones son clientes de Huawei y damos servicio a más de 3 billones de personas en todo el mundo. Por eso ponemos una alta atención en materia de ciberseguridad e invertimos mucho dinero y contribuimos en esas organizaciones.

Además, Huawei es la compañías más auditada, testada y revisada de la industria. Hay voces que creen que esto no es justo, pero yo creo que es correcto. No hay problema. Entiendo que no somos una compañía Occidental y es comprensible que estemos más evaluados. Y además estamos abiertos a ello. No hay problema alguno, como tampoco en abrir el código fuente de nuestra tecnología para que sea revisable.

La compañía opera y trabaja con todos los operadores a nivel mundial pero en España, además, tenemos un acuerdo de cooperación con INCIBE desde hace casi tres años en materia de ciberseguridad, con diferentes proyectos e iniciativas.

En este sentido, tengo que recordar que la compañía está dispuesta a firmar acuerdos de no espionaje y no puertas traseras con el gobierno, tal y como anunció nuestro presidente, Ren Zhengfei, hace un par de semanas en Londres. Es algo que yo también suscribo. Lo estamos deseando y estamos capacitados para firmarlos. No tenemos nada que esconder. ¿Acaso otras compañías están dispuestas y capacitadas para suscribir este tipo de acuerdos con estas características? Creo que no.

EE.UU. ha concedido una prórroga de 90 días para que el bloqueo se haga efectivo. De aquí al 19 de agosto, ¿confía en que haya algún cambio? Huawei ha regresado, por ejemplo, a la SD Association. Vodafone desplegará el 5G en España con Huawei. ¿Cuál será la estrategia de la compañía?

Huawei es conocedora de esa tregua y consideramos que no tiene sentido. Las restricciones que se produjeron el 16 de mayo, utilizando como excusa que la compañía es una amenaza es algo insólito. Es la primera vez que se incorpora en un listado de esas características a una empresa privada. Puede parecer que esta tregua demuestra una actitud de negociación. Y es posible que se deba a que ciertos operadores norteamericanos, sobre todo rurales,son conscientes del retraso que les va a suponer en la implantación del 5G, sobre todo en zonas rurales.

En cualquier caso, el tema no nos afecta porque la compañía viene operando con un plan de continuidad de negocio desde hace bastantes años. Por tanto, no vamos a sufrir impacto alguno porque ya estamos preparados.

Hay mucha confusión entre los usuarios. Por favor, aclare qué pasará con sus «smartphones» Huawei a partir de agosto, ya que funcionan con el sistema operativo de Google, Android.

Ha habido bastante confusión en este aspecto por lo que agradezco tu pregunta. Todos los teléfonos vendidos, almacenados así como aquellas gamas que ya han sido lanzadas (Huawei Mate 20, P30 …) van a seguir recibiendo con normalidad no solo todas las actualizaciones de Google, sino todos los parches de seguridad. Los teléfonos, como se ha creído, no se van a bloquear totalmente ni nada parecido. Los usuarios podrán seguir accediendo a la Google Play y a todo el paquete de servicios de Google porque todos esos teléfonos han recibido la certificación de los de Montain View en su momento.

En cuanto a la última versión del sistema operativo, Andorid Q, habrá que ver cuáles son los planes y ver qué teléfonos lo incorporarán. Pero en cualquier caso, el Mate 20 Pro todavía está en el listado de productos de Google que van a tener Android Q. Aún así, estamos en conversaciones con Google.

¿Qué va a pasar con el Huawei Mate X, el teléfono flexible? Se supone que saldría a la venta este verano. Su sistema operativo es Android. ¿Será así? ¿Su salida se verá afectada? ¿O tendrá nuevo sistema operativo?

Hay que recordar que Android es un sistema operativo de código abierto, con un gran rendimiento y que están muy bien considerado entre los usuarios de todo el mundo. Y Huawei es uno de los principales actores que desde hace ya muchos años contribuye activamente al ecosistema Android. La idea es seguir en esa línea.

En cualquier caso, este asunto no es nuevo. Desde hace tiempo, la compañía viene valorando la posibilidad de dar mejores alternativas, mejor rendimiento y experiencia de usuario, suministrando las soluciones más innovadoras.

¿Cuáles son sus estimaciones de negocio a largo plazo? ¿Creen que Huawei se verá afectada por el veto de EE.UU?

Tenemos tres unidades de negocio: redes de telecomunicaciones, Huawei empresa y consumo. Esta última supone el 45% de facturación de la compañía, pero es que ya solo fuera de China, Huawei genera también ese mismo porcentaje de facturación. Y Google no opera en China. Por tanto, teniendo en cuenta ese dato y que Huawei opera en 170 países, a nivel global, se ha logrado un equilibrio importante de cara al crecimiento.

En cuando España, en consumo, es verdad que las unidades vendidas se vieron afectadas entre 25-30% en la semana 13 y 20 de mayo. Pero después empezamos a crecer de nuevo.

Con respecto a la infraestructura de red, no ha habido impacto en España. De hecho esperamos un crecimiento sostenido y rápido. Huawei tiene la capacidad y confianza de seguir creciendo y ofreciendo servicios innovadores para los usuarios españoles.

Cabe recordar que en redes sociales, durante estas semanas convulsas, recogimos numerosos comentarios de los consumidores. Recuerdo que en torno al 90% de los mensajes eran de apoyo a la compañía. Y estoy muy agradecido. Quiero devolver ese agradecimiento a quienes han confiado en nosotros y nos han apoyado en estas semanas más complicadas.

Llevamos en españa 18 años. Este país fue el primero de Europa en confiar en Huawei. Por eso, España es ocupa un lugar prioritario. Aquí hemos lanzado mundialmente, antes que en otros países, muchas de las tecnologías, soluciones y «smartphones». Vamos a seguir trabajando para que las pymes españolas se sigan desarrollando no solo aquí, sino también aquellas que están fuera de nuestras fronteras. Queremos seguir contribuyendo en el desarrollo de la economía digital en España.