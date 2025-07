Horóscopo de hoy martes 29 de julio: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy martes 29 de julio para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos astrales para el día de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Los pequeños problemas no deben atascar tu actividad diaria; preocúpate de solucionarlos sin darles más importancia de la necesaria. Las respuestas que buscas están más cerca de ti de lo que imaginas, así que observa a tu alrededor y actúa con sencillez y practicidad para avanzar sin trabas.

Tauro

Los problemas familiares te tienen totalmente absorbido y estás descuidando tu cuerpo. Anímate a salir un rato, respirar aire fresco y moverte; tus pulmones y tu mente lo agradecerán. Dedicar tiempo a tu bienestar físico te dará más energía para afrontar los retos familiares con mejor ánimo.

Géminis

Sigue los consejos que hoy te dará un buen amigo mayor que tú, te ayudarán a comprender mejor los problemas que te afectan y que hasta ahora te han tenido contra las cuerdas. La experiencia ajena puede ser clave para ver las cosas desde otra perspectiva y encontrar soluciones eficaces.

Cáncer

Procura buscar el consenso en las grandes decisiones familiares. Imponer cuestiones relevantes solo traerá más problemas y resentimientos. Escucha a todos, dialoga y trata de llegar a acuerdos; así fortalecerás los lazos y evitarás conflictos innecesarios en el hogar.

Leo

Debes tomar cuanto antes decisiones que no pueden esperar más. No te preocupes por el resultado, ya que los astros favorecerán tu intuición y esta vez acertarás. Confía en tu instinto y da el paso, porque las perspectivas son muy buenas y te sentirás liberado al resolver esos asuntos pendientes.

Virgo

No te confíes en propuestas que llegan de algún conocido que hace tiempo no ves. Podría estar intentando aprovecharse de tu habitual inocencia. Analiza bien las intenciones ajenas y no tomes decisiones apresuradas; tu prudencia será la mejor defensa ante posibles engaños.

Libra

Eliminar la energía negativa que se ha colado en tu organismo es una tarea prioritaria. El ejercicio, la lectura o la pintura pueden ayudarte mucho, pero evita recurrir al alcohol o al tabaco. Busca actividades que te llenen de vitalidad y te ayuden a recuperar el equilibrio interior.

Escorpio

Permite que entre en tu vida una persona que te lo está pidiendo insistentemente, porque te devolverá la ilusión enseguida. Es momento de comenzar a olvidar el pasado, aunque te cueste. Abrirte a nuevas experiencias y afectos renovará tu energía y te hará sentir más feliz.

Sagitario

Si la relación con tu pareja se está adormeciendo por la rutina, procura provocar la sorpresa. Disfrutarás mucho y los lazos entre ambos se fortalecerán. Un pequeño gesto inesperado puede reavivar la chispa y devolver la emoción a vuestra vida sentimental.

Capricornio

La persona por la que llevas mucho tiempo suspirando está empezando a fijarse en ti. Es el momento de pasar a una actitud más activa: lánzate a la conquista y probablemente lo conseguirás. La confianza y la iniciativa serán tus mejores aliadas en el terreno amoroso.

Acuario

Aunque los últimos tiempos no han sido los más afortunados, pon buena cara al mal tiempo y alegra el espíritu. Pronto recibirás buenas noticias que te devolverán la esperanza y la motivación. Mantén la actitud positiva y sigue adelante, porque la suerte está a punto de cambiar.

Piscis

Procura incrementar la fe que tienes en ti mismo, ya que es la única manera de que los demás te apoyen sin dudar. Si emanas inseguridad, perderás los apoyos enseguida. Trabaja en tu autoestima y verás cómo tu entorno responde con confianza y respaldo a tus iniciativas.

Ten en cuenta que en ABC.es también puedes consultar las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si deseas, también puedes echar un vistazo a tu animal del horóscopo chino y consultar cómo te va a ir este año según el animal que seas (de los 12 que existen en la mitología china).

