Cómo vestir en cada evento del verano

Boda

El azul marino nunca falla - Instagram @mango_man

Hace pocas fechas le dedicamos un texto en exclusiva a cómo ir vestido a una boda sin corbata o incluso sin traje siempre y cuando el contexto de esta lo permita. Las opciones para este tipo de eventos se han multiplicado gracias a la diversidad con la que ahora se enfocan.

Si no quieres arriesgar -algo inteligente siendo el evento de naturaleza, en general, clásica-, el traje azul marino combinado con zapatos -negros o marrones- camisa blanca y corbata al gusto siempre es un acierto. Pero si consideras que el evento tiene un punto informal, puedes dejar la corbata en casa o incluso atreverte a combinar chinos con americana de distinta naturaleza.

Bautizo

Traje sin corbata como etiqueta más utilizada - Instagram @andresvelencoso

La formalidad del bautizo es menor que la de una boda. Suelen ser eventos más familiares y, por lo tanto, más contenidos en la celebración. No quiere decir que no puedas ponerte un traje con corbata, pero a priori no hay necesidad para hacerlo.

La blazer será, sin lugar a dudas, tu mejor acompañante a este tipo de actos. Combínala con unos zapatos elegantes, un pantalón a juego y una camisa blanca y tendrás el look perfecto para este día.

Fiesta en la playa

El blanco será tu mejor elección - Instagram @hm_man

Suena a película de verano, pero las fiestas en la playa existen, aunque solo puedan disfrutarlas los que viven cerca de ella o los que estén de vacaciones. Para estos casos, aunque esté bastante manido, el blanco sigue siendo una opción preferente. Aunque solo sea por el buen rollo que transmite y porque es un color del que los hombres nunca suelen vestir al completo, ya merece la pena atreverse.

Si el exceso de blanco te da mala espina, con una camisa blanca de lino, el tejido que no tiene rival para esta clase de citas, es suficiente. Y si crees que puede refrescar, no te olvides de la chaqueta fina.

Barbacoa

Las barbacoas no tienen por qué hacerte perder tu estilo - Instagram @tommyhilfiger

No todos son chanclas surferas, bañadores estampados y camisetas de tirantes. Ya va siendo hora de cambiar. Puedes mantener el look deportivo pero con mucho más estilo cambiando la camiseta de tirantes por de manga corta, por ejemplo -aunque te dejes el bañador si se celebra junto a una piscina-, y unas deportivas sencillas o unas alpargatas de calidad.

Y si quieres elevar el nivel de formalidad sin perder la frescura en la ropa elegida, las bermudas y el polo son tu elección. Tienes mil formas de combinar estas dos prendas para no caer en la monotonía, e incluso puedes darle un toque de tendencia si las rematas con un par de ‘ugly shoes’.

Cenas con amigos

Da rienda suelta a tu creatividad - Instagram @boss

El cuerpo pide las reuniones de amigos y si éstos tienen una casa amplia con jardín aún más. Son cenas relativamente informales por lo que es un ambiente propicio para arriesgar y dar rienda suelta a tu libertad creativa. No deja de ser algo íntimo, de confianza, así que te perdonarán si se te va un poco la mano con la vanguardia. Prueba con alguna combinación de aire retro, con algún polo de diseño original por dentro del pantalón, o incluso alguna camisa de manga corta “de bolera”.

No estamos locos; si no te lo crees, inspírate en el gran Donald Draper (‘Mad Men’) o en cualquiera de los hombres de esa brillante y premiada ficción que es ‘The Marvelous Mrs. Maisel’. La moda sesentera en el universo masculino está más viva que nunca.

Evento deportivo

Las camisetas básicas nunca fallan - Instagram @shawnmendes

Los torneos de tenis, eventos náuticos o el golf, incluso algún partido de fútbol cuando la temporada eché a andar. El deporte al aire libre no para en verano, y es posible que tengas tickets para alguna competición. La libertad es absoluta salvo contadas excepciones -hace ya tiempo que los códigos de cada deporte quedaron en recomendación y tradición, y no tanto en obligación-, pero si quieres acertar sí o sí, elige una prenda con cuello.

Por supuesto, en este caso, dado que el calor estará muy presente, combínalo con unas bermudas. La alternativa al cuello son las camisetas básicas de algodón, lisas y de cuello redondo. En los pies, a tu gusto, aunque depende del grado de formalidad que rodee al deporte en cuestión.

Acto cultural

Pantalón blanco y blazer marina, una opción genial - Instagram @nakaru.oficial

No es lo mismo ir a la ópera que a una exposición en un museo o a una obra teatral, pero en general comparten algunas características. La principal, que tienen lugar en espacios cerrados, generalmente aclimatados con aire acondicionado, por lo que para todos ellos requieren de una segunda capa.

La americana es infalible, como casi siempre, pero puedes sustituirla por alguna chaqueta de entretiempo para los planes menos formales. Una harrington, una bomber o incluso una vaquera de corte ancho y aire retro, pueden ser opciones válidas dependiendo del contexto del evento -el denim y la ópera no maridan bien, por ejemplo-.