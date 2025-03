Operación salida en directo | La jornada del viernes se salda con un fallecido en las carreteras

La operación salida más grande de este verano ha comenzado este viernes a las 15.00. La Dirección General de Tráfico prevé 6,9 millones de desplazamientos hasta las 00.00 del lunes 1 de agosto y durante este periodo desplegará un dispositivo especial de vigilancia.

Se vigilarán los límites de velocidad con la ayuda de 780 radares fijos, 545 móviles, y 12 helicópteros. Se va a prestar especial atención al uso del cinturón de seguridad y a las distracciones al volante. Para ellos, hay 245 cámaras de vigilancia instaladas, 15 furgonetas, 12 helicópteros y 23 drones con capacidad para interponer denuncias.

La DGT alerta por niebla de nivel rojo en la A-8 en Lugo entre los kilómetros 536 y 552. No hay retenciones en el lugar, pero se recomienda extremar las precauciones.