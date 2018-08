España, de los primeros de la lista en abandono de mascotas Según un estudio reciente, las protectoras recogen un animal cada cinco minutos, aunque según la Fundación Affinity, la cifra de abandonos de perros y gatos «sigue estancada» en más de 138.000 animales al año

Según el informe anual de la Fundación Affinity —el estudio «Él nunca lo haría» que elabora anualmente dicha fundación— en 2017 las sociedades protectoras en España recogieron más de 138.000 perros y gatos. Una cifra «similar» a la de años anteriores. La cifra de abandono que se registró hasta finales de 2017 fue de un total de 104.834 perros y 33.473 gatos. En palabras de Isabel Buil, directora dedicha fundación «veníamos de unos años en que la tendencia iba a la baja, pero en los tres últimos años esa tendencia se ha roto». Un dato a tener en cuenta y recalcado por Buil es que hay que «desmentir la creencia popular de que es en verano cuando se abandona más, ya que asegura que la recogida de perros y gatos se mantiene estable a lo largo de todo el año». En función de estos datos, el 33 por ciento de los abandonos de perros se dan durante el primer cuatrimestre del año, el 35 por ciento en el segundo y el 32 por ciento en el tercero. En el caso de los gatos, si hay un punto máximo de recogidas y este es precisamente durante estas épocas de verano. Para Isabel Buil, «el abandono es un grave problema social que necesita una gran colaboración entre el sector público y privado, así como un liderazgo claro que trace una hoja de ruta y asegure avances en la reducción de las cifras de abandono» —y ratifica— «solo así podremos conseguir una reducción drástica del abandono». Se da la circunstancia —según este informe— que del total de perros y gatos recogidos en 2017, menos de la mitad (43,5%) consiguieron encontrar una nueva familia a través de la adopción. El resto de ellos (17%) se habían perdido y pudieron ser devueltos a sus dueños gracias a que estos disponían de microchip. Sobre este asunto desde Affinity destacan que solamente el 33 por ciento de los perros y el 3,7% de los gatos que llegaron a un refugio estaban correctamente identificados. El resto se encuentran 16% en refugios esperando a que alguien los adopte y un escaso 3% están en casas de acogida recibiendo los cuidados de los voluntarios.

Perros, gatos... y también roedores, tortugas

Llegadas estas fechas parece repetitivo andar con la cantinela, pero no por ello vamos a dejar de decirla: ellos nunca lo harían. La crisis ha dado de pleno también a nuestras mascotas. Se ha hecho realidad, aunque el asunto no es para chistes, el popular chiste de «el chocolate del loro». Ante los malos tiempos, desgana y mala fe los primeros que pagan el pato son nuestros fieles amigos. Por eso desde el primer día que iniciamos está sección no nos cansamos de decir que la llegada de una mascota a nuestras casas es una decisión que no hay que tomarse a la ligera. Son seres vivos que siente y padecen y que no podemos abandonarlos a su suerte cuando nos casemos de ellos. No son sólo perros y gatos los que sufren el cruel abandono; cada vez son muchos los pequeños roedores (conejos, cobayas, hámster, conejillos de indias, chinchillas, ratones, hurones etc), tortugas e incluso peces y pájaros los que se abandonan a su suerte en parques, jardines y estanques de las grandes ciudades. Reciente está el caso del jardín tropical de la estación de Atocha y el aumento de su población de tortugas. Además no hay que olvidar que un animal abandonado, solitario y deambulando sin rumbo fijo por la carretera puede ser causa de provocar un accidente de tráfico al intentar el conductor esquivar al animal.

Campañas de toma de conciencia

Aunque se hacen campañas oficiales a través de los Ayuntamientos y las Comunidades Autonómas, también desde asociaciones, protectoras, ONG o iniciativas como es el caso de «Perrotón Madrid 2018» (carrera solidaria por la tenencia responsable de animales de compañía que el próximo mes de octubre va a celebrar una nueva edición) y desde los medios de comunicación, la adopción sigue estando entre las últimas opciones cuando se decide acoger una mascota. El estudio del que hablamos revela que la opción más habitual es recibirlo como un regalo de familiares o amigos. En concreto, casi la mitad de los perros (43%) y más de una tercera parte de los gatos (40%) llegaron a un hogar en forma de obsequio. Una opción que entraña riesgos si la decisión de incorporar a un animal, no la toma la persona que se va a responsabilizar de él. La compra se sitúa como segunda opción en el caso de los perros (21%), mientras que, en el caso de los gatos, destaca en segundo lugar la recogida en la calle por parte del particular (29%).

¿Por qué se abandonan?

Una dura pregunta para todos aquellos que amamos y respetamos a los animales. Aunque existe, como decimos una falsa creencia de que el mayor número de abandonos se da en el periodo estival, el estudio de Fundación Affinity refleja un año más que la recogida de perros se mantiene estable a lo largo del año en el caso de los perros y más frecuente en verano en el caso de los gatos. Según el estudio, los principales motivos de abandono siguen siendo los factores económicos (16%), las camadas no deseadas (13%), el comportamiento del ejemplar (12%) o la pérdida de interés por el animal (9%). «Si la esterilización de los animales de compañía estuviera más extendida en España podríamos conseguir una reducción notable de los abandonos», apuntan desde FAPAM (Federación de Asociaciones Protectoras y de defensa animal de la Comunidad de Madrid.

Los más abandonados

El perro sigue siendo el principal animal que recogen las sociedades protectoras y ayuntamientos aunque los gatos han aumentado respecto al año pasado, representando ya el 28% de las recogidas. En el caso de los gatos, casi el 40% de las entidades afirma que gestiona colonias. Cada una de estas entidades mantiene una media de 35 colonias con unos 12 felinos en cada una de ellas. Estas entidades, que pueden ser protectoras y ayuntamientos, se responsabilizan de alimentar, controlar la salud y esterilizar a los miembros de la colonia. Más del 70% de los animales recogidos han sido encontrados en la calle. El 30% restante fueron llevados directamente a las entidades de acogida, pero solo en el 9% del total de los animales recogidos fue llevado directamente por su propietario. Aunque la mayoría de perros y gatos recogidos son mestizos, un 22% de los perros y 10% de los gatos son de raza pura y en cuanto a edades, encontramos tanto sénior, como adulto y cachorro. Este estudio refleja una disminución en el tiempo de permanencia de los cachorros en el refugio. Por ejemplo, un cachorillo tarda no más de tres meses en ser acogido, mientras que en el caso de ejemplares adultos pueden llegar a más de 9 meses e incluso —en casi todos los centros de acogida— hay un lugar reservado para los más ancianos. En el caso de la adopción Isabel Buil comenta que «hay que romper mitos como el que asegura que un perro o un gato adulto no se va a adaptar a una familia o que no se puede educar». Estos animales lo único que buscan es cariño; pero también hay que decir y según «adoptantes» consultados que en muchas ocasiones son las propias protectoras las que no ponen —por asuntos burocráticos— nada fácil la adopción. Por último, como principal motivo de abandono, los datos han apuntado a las camadas indeseadas (el 15,5% de los casos), el fin de la temporada de caza (el 12%) y los factores económicos (12%), mientras que la llegada de las vacaciones solamente es el motivo de abandono en el 1,3% de los casos que llegan a las protectoras.