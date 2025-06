La FP llega a los servicios funerarios: «La mayoría no ha tocado un cadáver en su vida. Ni lo hará»

El de las funerarias es, por razones obvias, uno de los mercados más estables y rentables que hay en España. Factura de media en torno a 1.700 millones de euros al año, lo que supone un 0,13% del PIB y emplea ... a casi 13.000 personas en nuestro país, según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef). Sin embargo, hasta ahora, ninguna de esas 13.000 había recibido una formación oficial antes de ejercer. Los profesionales de este ámbito podían inscribirse en cursos o bien, tras años de experiencia, terminar acreditando su formación con un certificado de profesionalidad no reglado. Por eso el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, aprobó ayer un nuevo título de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico de Servicios Funerarios, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

«Es una gran noticia, un primer paso para profesionalizarnos. Estamos a años luz de otros países como Alemania, donde el de director de funeraria es un grado universitario. En Francia, hay que sacarse una oposición», indica Eduardo Villagarcía, vocal de Aesprof, la Asociación Española de Servicios Funerarios. Villagarcía conoce bien el oficio de la tanatopraxia, el conjunto de técnicas que se utilizan para preparar, conservar y embellecer el cuerpo de una persona fallecida. «La mayoría de las personas que empiezan en esto no han tocado un cadáver en su vida, pero es que ahora tampoco lo harán. Creo que la FP se quedará corta, es un grado medio en el que no se enseña a embalsamar, no se manipulan cuerpos. La formación se reducirá a lo administrativo», opina.

«En Inglaterra o Estados Unidos son unos maestros de la reconstrucción cadavérica»

Este profesional afirma que en la actualidad hay un par de «pseudoacademias» que imparten cursos, pero que lo que realmente funciona para aprender es observar cómo trabaja un equipo de tanatopractores: «Claro que también es útil viajar y formarse en países de referencia como Inglaterra o Estados Unidos, donde son unos maestros de la reconstrucción cadavérica», dice. Según ha podido saber este diario, muchos de los jóvenes que empiezan a trabajar en el sector han cursado otro tipo de estudios más enfocados a la gestión, como ADE (Administración y Dirección de Empresas).

Desde la asociación de tanatopractores reconocen, en cualquier caso, que en España no solemos embalsamar tanto como en otros lugares: «Somos de enterrar rápido». Se suele recurrir a la tanatopraxia o al embalsamamiento en algunas situaciones muy concretas como cuando se debe transportar un cadáver entre países o si, por ejemplo, se halla un cuerpo en estado avanzado de putrefacción.

En Panasef, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, son más optimistas con el anuncio del ministerio que dirige Pilar Alegría. «Llevamos cuatro años reuniéndonos con Educación, haciéndoles ver la necesidad de exigir un título a los profesionales funerarios», dice Alejandro Quinzán, su secretario general. En los módulos de la nueva Formación Profesional, de dos años de duración, se abordarán cuestiones como el protocolo de las ceremonias funerarias, la cremación, las operaciones de cobro de servicios, el mantenimiento de las instalaciones y la gestión del almacén, la tanatoestética (el maquillaje para los difuntos) o el transporte, la manipulación y la exposición del féretro.

La llegada de la FP al ámbito de los servicios funerarios cambiará el nivel de exigencia formativa para aquellos que quieran empezar en la profesión al menos «en el medio plazo», según auguran desde Aesprof y Panasef. Ahora es momento, asumen, de llamar a la puerta de las consejerías de Educación de las comunidades autónomas para ver cómo se van a organizar estas formaciones. «También pasó con las ambulancias y sus técnicos, que ahora ya están capacitados para brindar atención sanitaria. Ojalá en unos años demos el salto hasta el grado superior», espera Villagarcía.