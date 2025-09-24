Condenan a un año de prisión y 20.000€ de multa a un hombre de Badajoz por cazar cuatro ibis eremitas

Un hombre de Badajoz ha sido condenado a un año de cárcel y el pago de 20.000€ por causar la muerte de cuatro ibis eremitas, una rara ave en peligro de extinción que España está buscando reintroducir en su hábitat. Los pormenores de la sentencia, difundida por la ONG SEO/Birdlife, revelan que el varón, afincado en Montemolín, disparó desde su finca a los cuatro jóvenes animales.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2019. Cinco especímenes jóvenes de ibis eremita abandonaron su «único núcleo reproductor de la especie en España», en Cádiz, y acabaron en Montemolín. Allí la muerte los sorprendió: cuatro de ellos cayeron fulminados por el disparo de una escopeta de perdigones de aire comprimido, según el relato de la investigación de agentes forestales y Seprona. El quinto también murió, aunque no pudo establecerse una causa clara.

Por todo ello, el Juzgado de lo Penal nº2 de Badajoz ha condenado a un año de cárcel, inhabilitación especial para cazar o pescar durante 35 meses, la indemnización por valor de 20.000€ a la Junta de Andalucía y el abono de las costas procesales.

SEO/Birdlife explica que «el ibis eremita es una de las aves más amenazadas del mundo, con una única población silvestre viable en Marruecos (con casi 200 parejas y más de 700 ejemplares) y una pequeña población reintroducida en Andalucía». Esta población nacional, que contaba con con 21 parejas en libertad en nuestro territorio antes del suceso, forma parte del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez, según explican en su web.

«La persecución penal de estos delitos y, sobre todo, fomentar una cultura de respeto hacia la vida silvestre, son esenciales para disuadir futuras agresiones», explica David de la Bodega Zugasti, del Área de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, que ejerció en el juicio como acusación particular. Según explica, tienen el fin de que «la sociedad tome conciencia del valor de nuestras especies más amenazadas».