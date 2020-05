Wuhan registra su primer caso de coronavirus en más de un mes Al parecer, se trata un infectado local, no importado, que estaría en estado crítico, según medios con sede en Hong Kong. Su esposa también habría dado positivo, pero se trata de un caso asintomático

La ciudad de Wuhan, origen de la epidemia de coronavirus, ha confirmado su primer caso de Covid-19 desde el 3 de abril, según información del Departamento de Salud de la provincia de Hubei, de la cual es capital Wuhan.

El nuevo caso es de transmisión local, no importado, y el paciente estaría en estado crítico, según medios con sede en Hong Kong. Su esposa también habría dado positivo, pero se trata de un caso asintomático.

Sin embargo, no es el único. Según publica « The New York Times», el nuevo desafío de China pasa por «controlar las infecciones a medida que los países» se van abriendo en sus desescaladas. De hecho, «las autoridades sanitarias del noreste de China han informado sobre nuevos casos de infectados en una ciudad cercana a la frontera rusa». Esto, según el diario, evidencia «las continuas dificultades para detener el coronavirus incluso en los países que han tenido un gran éxito en la lucha».

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este domingo de un repunte de casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 e, con doce nuevos a nivel local y dos más "importados" del exterior, tras diez días sin colocar un doble dígito en el apartado de nuevas infecciones.

Otros nuevos casos

Las autoridades sanitarias precisaron que 11 de los 12 casos locales contabilizados hasta la pasada medianoche local se registraron en la provincia nororiental de Jilin, vecina de la de Heilongjiang, donde en las últimas semanas se produjo otro repunte debido al influjo de ciudadanos chinos que regresaban desde Rusia. El otro caso es el de Wuhan.

La ciudad de Shulan, perteneciente a Jilin, aumentó este domingo su nivel de respuesta de emergencia al nivel alto después de confirmar estos 11 casos, y ha puesto bajo observación médica a contactos cercanos con los contagiados confirmados. Por otra parte, los dos casos "importados" del exterior se registraron en la ciudad de Shanghái.

Estos casos preocupan a Pekín hasta el punto de decretar la prohibición de entrada al país a los extranjeros, desde el 28 de marzo, y el cierre fronterizo con Rusia en el noreste del territorio chino.

China sumaba 13 nuevos casos en los primeros ocho días del mes, y el último que registró doble dígito en el capítulo de nuevas infecciones fue el 30 de abril, con 12 casos.

Más de 80.000 infectados

El número total de decesos por la COVID-19 en China se mantiene en 4.633, entre los 82.901 infectados diagnosticados oficialmente desde el inicio de la pandemia, de los que 78.120 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta.

La región de Hubei suma ya un total de 68.130 casos confirmados, incluidos 50.334 en Wuhan. Además hay contabilizados 4.512 muertos, 3.869 de ellos en la capital provincial.

Hasta el sábado se había rastreado a 283.074 personas que tuvieron contacto cercano con pacientes de Covid-19 de las cuales 1.001 estaban aún bajo observación médica.

La provincia rebajó el pasado 2 de mayo su nivel de respuesta de emergencia al nuevo coronavirus del nivel I, el más alto, al nivel II. Las autoridades chinas autorizaron el 8 de abril el tránsito desde y hacia Wuhan tras 76 días de confinamiento.