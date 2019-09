La tasa de ninis vuelve a los niveles de antes de la crisis, con un 12,4% El sociólogo Julio Carabaña asegra que es un término «creado por la Unión Europea para repartir fondos»

El porcentaje de ninisen España (jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan) en 2018 recupera los niveles de antes de la crisis, el año 2000, con un 12,4%, según el «Informe Indicadores comentados del sistema educativo español 2019», editado por las fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Educación. Después de un repunte muy alto, que alcanzó el 18,2% en 2011, ahora se sitúa similar al registrado en 2000, que se estableció en el 12,1%.

En el acto de presentación de este informe, el sociólogo Julio Cabaña se mostró muy crítico concepto, subrayando que fue creado por la Unión Europea «para repartir fondos. Nadie se lo toma en serio y no tiene ningún valor científico».

A su juicio, la construcción del indicador nini es perversa, porque aúna dos conceptos muy dispares: no estar estudiando y no estar trabajando. En cuanto al primero, la tasa española está entre las más bajas de la OCDE. Respecto al segundo, la tasa española está entre las más altas. A su vez, los que no trabajan son inactivos o parados. La tasa de inactivos es igual que la europea. Por lo tanto, «la cuestión de los ninis se reduce a la cuestión del paro. No es un problema de educación, sino de Economía».

Otro de los datos destacados del informe es el descenso en el número de alumnos matriculados en Primaria, que pone de manifiesto el problema de la demografía en la educación. Este descenso se cuantifica en 4.222 alumnos menos. Ello es consecuencia del progresivo descenso de la natalidad.