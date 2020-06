Simón advierte: «Pretender que nuestras fronteras estén blindadas ante el virus es de locos, ni nosotros ni nadie lo está» El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias asegura, sin embargo, que el volumen de gente que ingresará este año será menor a otros

Este lunes María del Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, reconoció en «Herrera en COPE» que los tres controles establecidos por el Gobierno para la detección de casos no son suficientes. Preguntado por está cuestión, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que «se están cerrando mecanismos para impedir la entrada de países de alta transmisión, se reduce el riesgo de los países de alta transmisión. Los aeropuertos no son todos iguales pero hay 6 designados para poder aterrrizar aviones en periodos de alarma, ahora cuando se de la situación nueva se verá si se abren otros. Que no se va a poder detectar todo a través de los servicios de Sanidad Exterior eso es obvio. Los que se hicieron PCR no podemos saber si la muestra está bien tomada, no vamos tampoco si un caso es negativo y dos días después es negativo. Si los sistemas de controles son suficientes o no va a depender de las fichas de vigilancia, el control de los contactos eso permite reducir otros riesgos... pero pretender que nuestras fronteras están blindadas ante el virus ni locos, ni nosotros ni nadie, ese riesgo se puede reducir. Lo que no podemos hacer es invertir en un control de fronteras férreos, no lo hacemos nosotros ni nadie, además el volumen de gente que se espera será menor al de otros nadie», explicó Simón.

En cuanto al control de cruceros «son preocupantes, no porque tengan más probabilidad de brotes de coronavirus sino porque si de da un brote va a provocar más casos. Los cruceros de los países de riesgo tampoco entrarían», agregó Simón.

El médico también informó que el número de casos diagnosticados por coronavirus en España asciende a 84 en las últimas 24 horas. Ayer la cifra era de 118. Sin embargo, preocupa el aumento de los casos con fecha de inicio de síntomas en las últimos 7 días, que es de 331, «es un dato alto, cuando llevábamos varios días con alrededor de 150», apuntó el experto.Simón hizo hincapié, al mismo tiempo, en queestá aumentando el número de asintomáticos. «Ha ido creciendo el número de asintomáticos hasta representar alrededor del 60 por ciento de los casos, cuando a principios de mayo no llegaba al 40 por ciento. Si mantenemos el descenso y hay más casos son asintomáticos quiere decir que la transmisión real sí que va bajando y que somos capaces de detectar más de lo que detectábamos antes», dijo el médico.

Simón señaló que la mayor parte de los casos detectados en los últimos 7 días están en Lérida y Huesca. «Tienen muchas similitudes, son temporeros y han coincidido en el tiempo con lo que hay dudas sobre si hay relación entre ellos. Los temporeros viven en condiciones muy malas y puede haber habido transmisión pero no tenemos constancia de ello. Respecto al de Huesca parece que evolucion bien, son en su mayoría asintomáticos o están protegidos y por lo tanto no tienen probabilidad de contagiar. El punto de interés era saber si los temporeros estaban produciendo transmisión comunitaria».

Respecto a la cifra de fallecidos, asciende en total a 28.346, 12 con fecha de defunción en los últimos 7 días. «Está en línea con lo que venimos observando, no ha habido grandes cambios, es lo que esperábamos con el número de personas que tenemos ingresadas y en UCI y es lo que hemos venido observando», agregó el experto.

Hay en total, 51 brotes pero muchos de estos no son de interés, en el Ministerio estamos con un interés especial 11 brotes considerando los de Aragón (Huesca y Zaragoza); Lérida, Valladolid (un hospital que nos preocua por el tamaño); Málaga (una residencia de inmigrantes vulnerables); y dos brotes familiares uno en Murcia y otro en Galicia; dos matederos de Cataluña y Valencia y alguno más de menor interés. El estudio de los brotes se está haciendo con mucho detalles lo que indica que la transmisión comunitaria generalizada no está siendo un problema de importancia.

Respecto a los 0 casos de Asturias «es buena noticia, pero habría que esperar 14 días para echar campanas al vuelo pero aún entonces hay que mantener un sistema de vigilancia».

Respecto a los brotes no reflejados en las tablas, Simón dijo que solo se pueden colocar en los diagnosticados, no en aquellos con fecha de inicio de síntomas en los último 7 o 14 días porque no tienen síntomas.

Respecto a los confinamientos «quirúrgicos» mencionados por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el médico dijo que esto ya se está haciendo en Aragón, o en centros sociosanitarios, o centros de acogida...«El plantamiento del ministro es que gracias a esto podemos evitar utilizar medidas más drásticas que afecten a grandes grupos poblacionales».

Respecto a la decisión de Galicia de prohibir las mascarillas con válvula, Simón dijo que «las mascarillas FFP2 están pensada para que una persona no se infecte lleve o no válvula. El problema de la válvula es que la persona que exhala hacia alguien que está expuesto pueda infectarse. Pero una persona que tiene seguridad de que no está infectada se puede plantear el uso de FFP2, mejor sin válvula porque evitan el riesgo de concentrar lo que se exhala en un punto concreto». Sin embargo, «desde el punto de vista poblacional nos interesa que cualquier persona que pudiera estar infectada no transmita a los demás y por eso hay que usar las altruistas (quirúrgicas)».

Respecto al brote en un edificio de Santander, no se sabe si son infecciones que se han producido al mismo tiempo que otras por casualidad o todos a la vez, todo se está trabajando para hacer estudios asociados en la zona.