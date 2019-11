Profesores para combatir la desinformación en la era de las «fake news» Las escuelas de Secundaria de Estados Unidos introducen asignaturas sobre educación en medios de comunicación

Luis P. Arechederra
Actualizado: 04/11/2019 02:12h

Luisa tiene 17 años y reconoce que no contrasta la información que le llega por las redes sociales. No se fía, eso sí, si el interlocutor es un adolescente. Un compañero de su curso, Arthur, en cambio, suele bucear en un medio como «The New York Times» cuando le interesa informarse sobre un asunto. Ese suele ser su segundo paso: el primer contacto, el que le atrapa y le hace querer saber más, siempre le llega por Twitter o Instagram, las redes sociales más usadas por los jóvenes.

Los alumnos de la escuela de secundaria de Algonquin Regional High School, situada a una hora de la ciudad de Boston en el estado de Massachusetts (Estados Unidos), se han acostumbrado a cuestionarse la veracidad de la información. Desde este curso, todos los estudiantes de 14 años tienen que matricularse de forma obligatoria en una asignatura que les enseña –a través de una plataforma llamada Checkology- a contrastar los mensajes que les llegan desde todos los frentes, con especial atención a las redes de internet. Los alumnos más mayores, en un instituto que cubre de los 14 a los 18 años, participaron hace años en el proyecto piloto.

«Con las noticias difundidas en todas direcciones y desde múltiples lugares, sentí que los estudiantes debían entrenarse en educación mediática», explica a ABC la profesora Catherine Griffin, quien imparte la asignatura de principios de la informática donde se incluyen trece unidades sobre medios y desinformación.

En la primera unidad de Checkology, llamada «Infozones», los estudiantes de esta escuela pública tienen que identificar qué tipo de información les llega en forma de opinión, publicidad, propaganda, noticias, entretenimiento y mera información. «Una vez que los alumnos saben discernir qué tipo de información es, pueden identificar el objetivo de esa información», relata Griffin, que añade que todos los ejemplos que utilizan son actuales y relacionados con los intereses de los alumnos.

Escuela de Secundaria de Algonquin Regional High School, en Boston - Foto cedida a ABC por la Algoquin Regional High School

En otras lecciones, la profesora les explica que muchas informaciones encubren contenido patrocinado por empresas, un descubrimiento para los estudiantes. Esa unidad es una de sus favoritas, junto con aquella en la que elaboran un reportaje periodístico sobre un accidente, confeccionado con el testimonio de los testigos. También aprenden sobre la libertad de expresión, el rol de los medios, los prejuicios que nos invaden al interpretar las noticias y el funcionamiento de los algoritmos de internet, decisivos a la hora de posicionar las informaciones.

Para evaluar el progreso de los alumnos, los estudiantes realizan una prueba antes y después de cursar los estudios de Checkology, una plataforma creada por «The News Literacy Project», una organización educativa independiente que se financia a través de donaciones. Abrirse una cuenta en la plataforma es gratuito para cualquier profesor; pero hay que pagar una licencia para tener un acceso completo a los servicios de Checkology, incluidas las cuentas para los alumnos. La herramienta se puede adaptar a las necesidades de la escuela y el grupo.

En la escuela de Algonquin, los estudiantes de Griffin cierran el aprendizaje escribiendo un informe de investigación. «Veo resultados inmediatamente porque los alumnos investigan más a fondo en la búsqueda de fuentes», cuenta la profesora. Una de las alumnas de último curso, Catherine, de 17 años, quiere ser periodista y suele contrastar los mensajes de las redes especialmente si los ve por todas partes, como sucede con aquellos fenómenos que se convierten en virales. «No me creo todo lo que veo en Instagram», asegura. Uno de los asuntos que más preocupa a los estudiantes de este instituto es la desinformación que se difunde sobre el cambio climático.

Estas prácticas para dotar a los más jóvenes de herramientas para informarse se están llevando a cabo también en otros colegios a lo largo y ancho de Estados Unidos, un país que mantiene desde la llegada de Donald Trump en el año 2016 un permanente debate público sobre la calidad y veracidad de la información que circula por los medios de comunicación tradicionales y por las redes sociales.

El periódico del instituto

Lejos de Boston, en el estado de Iowa, situado en el Medio Oeste del país, la profesora Sarah Whittaker lidera un proyecto con un propósito parecido en la escuela de secundaria West High School, en la ciudad de Iowa City, que tiene unos 75.000 habitantes. Whittaker imparte la asignatura de Bases de Periodismo, cuya superación es un requisito para poder formar parte del periódico del instituto, que se difunde en papel una vez al mes, además de por internet y en las redes sociales.

«Mi principal objetivo es que los alumnos sean consumidores informados de medios antes de convertirse en parte de los medios»

La labor en esta escuela de secundaria está más encaminada a preparar a los alumnos que quieren convertirse en periodistas profesionales, pero también se analiza cómo actuar cuando cualquier persona recibe una información falsa. «Mi principal objetivo es que los alumnos sean consumidores informados de medios antes de convertirse en parte de los medios», señala la profesora, que presume de que sus alumnos son muy escépticos. Una parte decisiva es averiguar dónde buscar las noticias y cómo fiarse de una fuente.

La asignatura tiende a los ejercicios prácticos, con ejemplos reales sobre cómo descubrir una información falsa, y cuenta con una unidad que analiza en profundidad la ética y la legalidad en la práctica periodística. Caroline, de 16 años, una de las alumnas de Whittaker, no sabe si se dedicará al periodismo, ni le apetece pensarlo aún; por ahora le gusta ser la fotógrafa de la publicación.