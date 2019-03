Preocupación por el violento secuestro de un estudiante chino en Canadá

La policía canadiense aseguró este domingo estar «muy preocupada» por el paradero de un estudiante chino secuestrado por tres hombres en Markham, al norte de Toronto, y publicó imágenes captadas por las cámaras de seguridad de los autores del secuestro.

Wanzhen Lu, de 22 años, fue secuestrado el sábado por la noche por tres hombres en el garaje de su edificio, por razones que no se conocen de momento. Uno de los secuestradores, además, iba armado, según dijo la Policía Regional de York, en un comunicado, por lo que pese a que el joven intentó resistirse, acabó metido en una furgoneta.

«La policía y su familia estamos muy preocupados por su paradero y tenemos que encontrarlo lo más rápido posible», dijo el portavoz de la Policía Regional de York, Andy Pattenden, a periodistas el domingo.

El secuestro estuvo marcado por «un nivel significativo de violencia», agregó, indicando que no conocía los motivos de los secuestradores para llevarse al joven.

La policía publicó las imágenes de los secuestradores para pedir ayudar a la ciudadanía. Eran tres hombres que llevaban capuchas y cuyas caras no se distinguen claramente. Una cuarta persona conducía la furgoneta, dijeron los agentes.

ARMED KIDNAPPING UPDATE - 22yr-old Wanzhen LU was kidnapped just before 6pm yesterday from 15 Water Walk Dr, Markham. If you spot this wheelchair accessible Dodge Caravan with stolen plate:CEAR350 call 9-1-1 immediately. Click the link for more info --> https://t.co/vZdrW5pWgWpic.twitter.com/ffnqGH3lEw