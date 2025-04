La pregunta del cantante Bono al Papa Francisco durante la inauguración de un proyecto para jóvenes

El Papa Francisco ha dado la lección inaugural de la Escuela Laudato si', iniciativa de Scholas Occurrentes, el proyecto del pontífice para impulsar proyectos educativos en los que trabajen juntos jóvenes de culturas y clases sociales diferentes.

Los organizadores también han invitado a la clase al cantante Bono, de U2, que ha asistido desde una de las primeras filas . También estaban los actores Lola Ponce, Aaron Diaz y Gaston Pauls; la modelo Liz Solari, y los futbolistas Maxi Rodríguez, Dani Alves y Ronaldinho .

Durante el encuentro, Bono ha elogiado el proyecto Scholas, que el Papa Francisco acaba de transformar en «Movimiento Educativo Internacional», tras 7 años como fundación pontificia . El solista de U2, que ha saludado al Papa a solas unos minutos, le ha hecho una pregunta en público.

«Conocí este proyecto hace cuatro años y me entusiasmó la expresión 'Cultura del encuentro'. Una frase con fuerza para el mundo», ha dicho el cantante. Ha apreciado que esta cultura « se transforme en ley canónica. Es un día extraordinario también para quienes no son de Scholas o no son religiosos, porque el Papa impulsa la inclusividad», ha añadido.

«Pienso que la educación de las niñas es un superpoder para luchar contra la pobreza extrema y me gustaría preguntarle a Su Santidad si cree que las mujeres y las niñas tienen el mismo papel importante para cambiar el mundo y afrontar el cambio climático», ha dicho Bono.

El pontífice se ha quedado pensativo unos instantes, y con una sonrisa ha respondido de modo contundente: « Solemos hablar de la Madre-tierra, no del padre-tierra ». Luego, ha añadido entre bromas que «desde la tarde de la manzana, aquí mandan ellas», en referencia al relato del Génesis.

Respondiendo después a una joven estudiante, el Papa ha dicho que para que las propuestas de su encíclica Laudato si' « tengan vigor real, hace falta poesía y coraje , algo que no se aprende en los libros sino con el riesgo, con la contemplación de la naturaleza».

« También con la lucha », ha añadido el Papa. «La mujer tiene vocación de llevar vida y llevar adelante. Defender la naturaleza es defender la poesía de la Creación, es una lucha por la armonía. Y las mujeres saben más de armonía que nosotros los hombres », les ha dicho.

«Bendigo toda la voluntad de ustedes, los corazones de ustedes, y que la bendición caiga como un rocío sobre ustedes , les fecunde, les dé coraje, les quite el miedo, para ir más allá de lo socialmente correcto, porque la poesía va más allá», ha concluido.

Messi, Buffon, Mourinho, Pepe Reina y Luis Suárez

Como modelo de proyecto de impacto socioambiental, han presentado una potabilizadora portátil para tratar aguas contaminadas, diseñada en Israel. Sus inventores han « limpiado » dos vasos de agua turbia, y una vez purificada el Papa ha aceptado beber uno de ellos.

Durante el encuentro, las hijas de Diego Armando Maradona han convocado para el próximo 10 de octubre un partido de fútbol por la paz, que se jugará en Roma en recuerdo de su padre. En el vídeo para apoyar el encuentro han intervenido Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Mourinho, Pepe Reina y Luis Suárez .